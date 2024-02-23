26日起，洛阳多家牡丹园推出免票或降价惠民举措

记者刚刚从洛阳市城市管理局获悉，自4月26日起，洛阳多家牡丹园推出免票或降价惠民举措。

记者刚刚从洛阳市城市管理局获悉，自4月26日起，洛阳多家牡丹园推出免票或降价惠民举措。 记者刚刚从洛阳市城市管理局获悉，自4月26日起，洛阳多家牡丹园推出免票或降价惠民举措。 4月26日起，王城公园(不含动物园)、隋唐城遗址植物园停止售票，市民游客可免费入园参观。 4月26日至5月5日，中国国花园门票价格由50元/人次降为30元/人次，国家牡丹园门票价格由50元/人次降为20元/人次，赏花门票的相关优惠政策不变。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 李继娜 文/图）