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26日起，洛阳多家牡丹园推出免票或降价惠民举措
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 18:01

　　记者刚刚从洛阳市城市管理局获悉，自4月26日起，洛阳多家牡丹园推出免票或降价惠民举措。

　　4月26日起，王城公园(不含动物园)、隋唐城遗址植物园停止售票，市民游客可免费入园参观。

　　4月26日至5月5日，中国国花园门票价格由50元/人次降为30元/人次，国家牡丹园门票价格由50元/人次降为20元/人次，赏花门票的相关优惠政策不变。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 李继娜 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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