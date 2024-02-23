日前，市政协党组党纪学习教育读书班举行集中学习。市政协党组书记、主席孙延文主持并讲话。 日前，市政协党组党纪学习教育读书班举行集中学习。市政协党组书记、主席孙延文主持并讲话。 会议深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，传达学习省委书记楼阳生在省委党纪学习教育读书班上的专题党课精神，认真落实中央有关决策部署和省委、市委工作要求，深研细读新修订的《中国共产党纪律处分条例》。 孙延文强调，要深刻认识开展党纪学习教育的重大意义，切实增强开展党纪学习教育的政治自觉、行动自觉，引导广大机关中共党员、中共党员委员切实把思想和行动统一到习近平总书记、党中央决策部署和省委、市委工作要求上来，高质量开展党纪学习教育，以实际行动忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要坚持原原本本学、逐章逐条学，准确把握主旨要义和规定要求，用党纪党规校对思想和行动，把遵规守纪刻印在心，切实增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当。要注重融入日常、抓在经常，精心组织、周密安排，形成个人自学、集中学习、专题辅导、集体研讨、开展警示教育等具体工作安排，推动市政协党纪学习教育走深走实，切实将党纪学习教育成果转化为履职工作实际成效，为推进政协工作提质增效、高质量发展提供坚强保障。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）