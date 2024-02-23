即将开市！洛阳旅游又添一个好去处

风起洛阳城，花开盛唐梦。上快手，游神都，赏国风，“我的家乡很好玩·洛阳站”精彩继续。

风起洛阳城，花开盛唐梦。上快手，游神都，赏国风，“我的家乡很好玩·洛阳站”精彩继续。

4月27日至5月3日，“快手神都奇妙游”主题线下市集将在洛邑古城热闹开市。一系列沉浸式国风体验玩法准备就绪，助力广大游客开启“古今对话”；多位头部创作者与特色达人惊喜空降，带领直播间观众体验奇趣世界；NPC互动也将把喜乐氛围直线拉满，等待老铁们前来市集打卡参观。

市集好看又好玩，

在古今碰撞中领略神都风采

牡丹次第开，满城汉服秀，“汉服赏花”已经成为洛阳之行的独特打开方式，甚至“洛阳每朵牡丹旁都躺满贵妃”。

“快手神都奇妙游”主题线下市集营造国风之境，为广大游客提供汉服变装体验场景。

服装是文化的载体与外寄，复原汉服也是复原中国式审美。市集上，大家能够看到从初唐至晚唐的复原版唐代汉服，感受衣袂飘飘中的千年风雅，了解唐朝服饰如何上承历代冠服制度、下启后世衣冠径道。

好玩也是一种生产力，所以“快手神都奇妙游”主题线下市集开设6大互动点位、引入超多国风NPC，让大家与历史名人、各路“神仙”上演跨越时空的相逢。

届时，游客可以前往“月老姻缘树”，接受“月老”现场牵线配姻缘；能够见证“财神来敲门”，迎接“财神”送上的财运祝福；轻松进入“老子解忧铺”，解锁“老子”奉上的生活锦囊。

大家还能光顾“神都办事处”，让“武则天”一对一辅导事业；置身“才女棋牌室”，和“李清照”比拼打马填词；欢聚“逍遥酒肆”，听才貌双全的“嵇康”抚琴抒怀，看颜值超高的“逍遥六子”相伴左右……线下市集惊喜不断，文史奇观千年再现。

此外，直播间模仿秀天花板@慈元阁道齐蟠桃会，也将空降“快手神都奇妙游”主题线下市集，开启热闹非凡的仙游盛会。期间，不仅各路“神仙”齐相聚，瑞气祥和满神都，还有处处可见的唐朝民俗与非遗技艺，让游客感受中华文化的多彩魅力。

奇妙风光入眼帘，

跟着旅推官们一起云游洛阳

为多角度呈现神都盛景，快手将充分发挥站内创作者优势，邀请@南翔不爱吃饭、@李爱笑Aixiao、 @夏花女孩-新儿babe、@宇文泡er等达人主播前往市集打卡直播，带无法亲临现场的快手老铁云游洛阳。

4月28日19:30，复刻失传美食与民间技艺、激活传统文化生命力的@南翔不爱吃饭，将带着每一层都是独家惊喜和东方风韵的盒子灯来到洛阳。直播中，他不仅会奉上“盒子灯火里的中国”非遗大秀，还将邀请汉服达人、“神仙”客人以及外国友人一起赏灯，并在现场替快手老铁许愿祈福。

5月3日，“都市里的盛唐”国风音乐会将唱响十三朝古都，@麦小兜、@星火夏日SUSP、@是可乐鸭、@曹雨航等快手音乐人，梅兰芳第三代亲传弟子@男旦董飞、豫剧演员@终点娜等快手传统文化主播，将用国风音乐为游客打开穿越时空的月光宝盒。

在“我的家乡很好玩·洛阳站”中，快手通过线上线下多方联动，不断解锁城市营销新玩法，助力洛阳打造兼具古典韵味与现代气息的城市文旅新名片。

数据显示，4月1日至4月17日期间，快手平台上与洛阳牡丹节相关的视频共计13.8万条，播放量同比去年增长947%，目前主话题词#神都富贵花阅读量已超13亿；洛阳相关内容共登上快手热榜57次，其中总榜11次。“牡丹尤为天下奇”的洛阳，跻身4月顶流城市，成为赏花胜地。