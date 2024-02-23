2024洛阳老年人围棋交流活动开启

昨日，2024年洛阳市老年人围棋交流活动在市体育中心启动。 昨日，2024年洛阳市老年人围棋交流活动在市体育中心启动。 此次活动由市老年人体育协会主办、市老年人体育协会围棋专项委员会承办，邀请到各县区中老年围棋爱好者参赛。比赛为期2天，分为老年组(出生日期在1954年1月1日至1964年12月31日)、中老年组(出生日期在1964年12月31日至1974年12月31日)2个组别，设团体赛和个人赛2个项目，采用国家体育总局审定的最新围棋规则，选手将比赛6轮，决出最终名次。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 摄影报道）