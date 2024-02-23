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小心！交通违法提醒短信有“套路” 已有市民中招
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:32

　　近日，市民苏先生收到一条交通违法提醒短信，他点开短信里的链接，发现网页上写着“交通违法查询平台”，内容看起来很正规。于是，他填写了个人信息、银行卡信息和手机验证码。操作结束后，系统显示要等待两三分钟才能看结果，苏先生就退出了网页。没过多久，他的银行卡被盗刷8500元。

　　交警部门提醒，近期，这种假信息诈骗案件时有发生，受骗者突然收到这样的短信后很容易被迷惑，会点击链接看看自己究竟在哪个路段违法了。

　　这种诈骗有“套路”，一旦点击链接，就会弹出“交通违法查询平台”；如果按要求输入姓名、身份证信息、手机号码、设置密码，就会被引导下载带有木马病毒的App；这种病毒能窃取个人信息，拦截手机收到的验证码，从而将绑定在手机上的银行卡资金转走。

　　那么，如果收到类似的短信，如何辨别真伪？最有效的办法就是登录“交管12123”App查看相关信息。

　　●在“交管12123”App未查询到违法信息，极有可能收到的是诈骗短信。

　　●若恰好在“交管12123”App查询到违法信息，要仔细查看违法照片中的车牌是否与自己的一致。如果违法照片上的车牌与自己车辆的牌照一致，且自己的车辆从未在该路段行驶过，那很有可能是自己的车被套牌了，应及时联系车辆注册地交警部门进行处理。如果违法照片上的车牌与自己的不一致，可在“交管12123”App上对该违法进行申诉，等待工作人员审核后撤销违法。总之，要以“交管12123”App提供的相关信息为准。

　　交警提醒，接到此类短信要慎重，不要点击不明链接。一些交通违法可通过“交管12123”App进行处理，必须线下处理的，应到交警部门处理。

　　那么，通过“交管12123”App可以处理哪些交通违法？

　　●可以处理本人名下或非本人名下已备案的机动车非现场违法行为(摄像头拍摄等)。

　　●可以处理处警告或200元以下罚款，记分为9分(含)以下的非现场违法行为。

　　在哪些情况下，不能通过“交管12123”App处理交通违法？

　　●驾驶证有撤销、吊销、注销、停用、逾期未换证、逾期未审验、扣押、扣留、注销可恢复、暂扣、锁定、转出和记满12分等情形的，不可以。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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