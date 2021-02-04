市检察院召开2021年第一季度干警思想动态分析暨意识形态工作联席会议

4月22日下午，洛阳市检察院以“三会合一”形式，召开2021年第一季度干警思想动态分析暨意识形态工作联席会议。市院机关党委专职副书记、机关各支部书记及部门负责人参加会议。市院党组成员、政治部主任郑卫国主持会议。市院党组成员、副检察长蔡三军参加会议并讲话。

4月22日下午，洛阳市检察院以“三会合一”形式，召开2021年第一季度干警思想动态分析暨意识形态工作联席会议。市院机关党委专职副书记、机关各支部书记及部门负责人参加会议。市院党组成员、政治部主任郑卫国主持会议。市院党组成员、副检察长蔡三军参加会议并讲话。

第五党支部、第十党支部、第十七党支部分别汇报了第一季度干警思想状况和意识形态工作开展情况；检务督察处通报第一季度干警违法违纪情况；宣传处传达了2020年全市意识形态领域情况通报，宣读了检察机关2021年意识形态工作责任清单，并就严格落实新闻宣传制度规定、加强意识形态阵地管理提出相关要求。

市院党组成员、副检察长蔡三军结合政法队伍教育整顿和党史学习教育等工作实际，对第一季度各支部工作开展情况予以肯定，同时对意识形态领域存在的风险隐患进行剖析，并围绕党建引领、全面从严治检、意识形态工作等方面提出具体要求。

会议强调，要牵住党建这个“牛鼻子”。一是加强党建引领，找准根本点，通过做实做细日常工作，提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是推动党建发展，找准关键点，着力破解党建与业务“两张皮”“融合不够”等难题，推进党建与业务相统一、相融合、相促进。三是把握党建标准，找准支撑点，充分发挥党建工作引领、保障、激励和支撑作用，把党建“一三五六”工作机制落实落细。四是推进党建创新，找准发力点，以党建品牌引领更多检察亮点工作，持续促进全市检察机关工作高质量发展。

会议指出，要坚持全面从严“主基调”。要强化责任意识，发挥“关键少数”带头作用，真正把自己摆进去，自觉践行高标准严要求；认真履行“一岗双责”，对照《全面从严治党主体责任清单》压实责任。要有自觉接受监督的意识，完善检察队伍从严管理的监督体系，推动全面从严治检取得新成效。要重视巡察整改，坚持把巡察整改和深化标本兼治有机结合起来，综合运用巡察成果，坚持全面整改、立行立改、即知即改、真改实改。要注重完善制度，加强综合分析，堵塞漏洞，形成“长久立”的机制。

会议要求，要守好意识形态“主阵地”。要加强理论武装，持续深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想。要强化制度建设，通过学习警示教育、弘扬英模精神等形式提高干警政治素养。要坚持常态化教育，补齐意识形态工作短板。要统筹推进政法队伍教育整顿、党史学习教育和各项检察工作相互配合、一体贯通，切实做到“两不误，两促进”。

会上，市院党组成员、政治部主任郑卫国传达了全市政法队伍教育整顿第六次调度会有关会议精神。（通讯员/储涛）