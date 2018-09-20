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新春走基层：感受洛阳市民过年方式的“变”与“不变”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-30 10:04

闫丽及她的“旅行印记”

　　福满神州，好景年年好；春回大地，新春岁岁新。伴随着时代进步、社会变迁，我们眼中最隆重盛大的春节，除了吃大餐、串亲戚、看春晚等传统方式之外，也多了许多与现代气息相连的新鲜体验。近日，本报记者深入基层，感受大家过年方式的“变”与“不变”。

　　　——编者

>>>过年更重“文化享受”

　　伴随着一年又一年的发展脚步，我们过年的方式也在习俗的演变中被赋予了更多时代特色。春节临近，记者走近市民闫丽一家感受他们过年的“变”与“不变”。

　　“80后”闫丽是朋友和同事眼中永远带着一股子劲儿的文青，频繁加班、忙至深夜是她春节前一贯的工作状态，不过，近几年，忙完春节前的这一段，她总要趁着春节假期来趟远游。

　　在闫丽看来，现如今，春节远游和居家团圆都是再正常不过的选择。到景点打卡，感受当地的人文风俗，并不会冲淡年的气息，反而多了些新鲜的年味儿。去年春节，她一个人飞重庆来了个深度游。前年春节，她自驾到陕西、四川跑了一圈。今年春节，她的目的地是西藏。

　　近年，闫丽从身边的变化体会到，过年的幸福感早已分散于日常生活，生活越来越敞亮，大家对吃大餐等传统过年方式看得也越来越淡，而对很多像她这样的年轻人来说，年的味道早已从单纯的注重饮食扩展到更广泛的精神文化享受。

　　变的不只有闫丽，还有她父母那一辈的人。闫丽回忆，幼时，她对年的记忆停留在鸡鸭鱼肉、花生瓜子、糖果饮料、服装鞋帽等上面。那个年代，每逢过年，父母总要提着编织袋从市场上买回一堆年货，而年的味道就是父母竭尽全力让孩子吃好穿好。

　　进入新世纪，随着生活水平的提高，过年吃好穿好已不再是奢求，闫丽的父母也不再像过去那样忙着“囤年货”“添新衣”，反而更注重让家人吃得健康、过得舒心。此时，打电话、发短信拜年，也开始走进千家万户。

　　近几年，网购发展迅速，鼠标点点，年货到家，甚至年夜饭也可预订了，闫丽一家过年开始有大把空闲真正放松心情去体味春节文化的内核。文化旅游、贺岁观影、视频拜年……不断涌现的新年俗，又增添了一家人享受节日的新方式。

　　“变的是我们过年的方式和习俗，不变的是我们传承千年的文化。”在闫丽一家看来，春节是厚重历史与亿万人情感的聚合，尽管当下年的味道多了许多现代气息，但传承千年的家国情怀、亲情与乡情始终如一，年味背后的民族文化象征始终如一。

　　“今年是我们全家搬入新家过的第一个春节。”新的变化，生发着闫丽一家对美好生活的憧憬。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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