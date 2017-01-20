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日本部分企业开始引入了一周三休制 以借此留住人才
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2017-01-23 08:44
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　　据日媒报道，当前，日本很多企业引入了一周三休制。继运营“肯德基”的日本KFC控股和迅销等大企业之后，地方企业采用这一制度也十分引人关注。

　　报道称，在人手短缺感日益加深的背景下，企业希望为需要看护和育儿的员工构筑宽松的工作环境，借此确保人才。

　　据日本厚生劳动省调查，设有每周休息3天以上制度企业的比率在2015年已占整体的8%，提高至10年前的3倍。日本政府正在推进对工作方式改革的讨论，1周3休制还将可能促进工作方式的多样化。

　　在大型企业方面，日本KFC从2016年度开始引入一周休息三天的“限时员工”制度。将工作时间削减至每周20小时，并且可以选择在哪一天休息。

　　截至1月18日，已有20位员工利用该制度，休完产假重返岗位的女性也在利用这一制度。日本KFC认为，“限时员工制度有助于防止员工离职”。

　　迅销也在旗下的“优衣库”引入了可以选择每周休息3天的制度。日本雅虎也计划在未来几年内引入。

　　报道还称，一周三休制在日本地方企业也出现扩大。在九州运营看护设施的内山控股将在2016年度内将1周3休制度扩大至全部81个设施的约2000名员工。工作体系从“1天8小时、1周5天”变成“1天10小时、1周4天”，合计工作时间仍为每周40小时不变。

　　由于外界认为看护工作辛苦，导致行业人手十分短缺，改善员工待遇成为亟待解决的课题。在不改变员工合计工作时间的基础上，可以选择1周休3天。内山控股表示，希望借此吸引更多人从事看护工作和留住人才。

　　熟悉劳动问题的日本中央大学教授鹫谷彻表示，“此前主要是大型企业采用1周3休制。但近年来，越来越多在招聘方面陷入苦战的地方企业为应对人手不足开始导入这种制度”。

　　鹫谷还认为，“如果尽量不增加1天的工作时间，还能实现1周休3天的话，将促进工作效率的提高”。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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