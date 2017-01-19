痛心！“伊斯兰国”再毁叙利亚古城重要古迹

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叙利亚文物部门主管马蒙·阿卜杜勒-卡里姆20日说，最新获得的图片资料显示，极端组织“伊斯兰国”去年12月重新夺回叙利亚古城巴尔米拉后，又在古城内部实施破坏，多处珍贵古迹受损。

阿卜杜勒-卡里姆说，这些照片经由美国东方研究学院通过卫星拍摄。照片显示，古城标志性建筑凯旋门和一座建于罗马时期的竞技场正墙遭到人为蓄意破坏。

叙利亚官方通讯社和叙利亚反对派观察组织20日也证实了这一消息。

阿卜杜勒-卡里姆说，支撑凯旋门的16根罗马柱仅残存两根，竞技场的外墙损毁明显，“伊斯兰国”可能是在去年12月26日至本月10日之间实施了破坏。

叙利亚媒体19日报道，“伊斯兰国”前一天夜间在巴尔米拉杀害12名平民，其中一些遇害者就是在古城内竞技场处决的。

阿卜杜勒-卡里姆痛心疾首地说，只要“伊斯兰国”还在巴尔米拉一天，这座千年历史古迹就可能遭遇更严重的破坏。

“伊斯兰国”2015年5月攻占巴尔米拉后，血洗平民并疯狂破坏珍贵古迹，摧毁了拥有2000年历史的贝尔神庙、巴尔夏明神庙以及大量塔墓。

2016年3月，叙利亚政府军经过激战，从“伊斯兰国”手中收复巴尔米拉。不过当年12月，“伊斯兰国”重新夺回这座古城。

巴尔米拉古城位于大马士革东北215公里，是一座古罗马风格的历史遗址，有2000多年历史，1980年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。这里曾是古丝绸之路上连接波斯湾和东方各国以及地中海和西方各国的贸易中心，持续繁荣300年之久。作为叙利亚的一张国家名片，巴尔米拉古城遗址曾是该国旅游业最值得骄傲的宝贵财富，被誉为“沙漠中的新娘”。(王宏彬新华社专特稿)