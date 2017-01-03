宁泽涛被证实签大牌 知情人：他要与国家队决裂

宁泽涛要与国家队彻底决裂？

腾讯体育1月2日(文/应虹霞)2017年伊始，体娱界曝出猛料：前游泳名将宁泽涛签约了某国际知名运动服饰品牌。据腾讯体育跟进了解，签约消息被相关方证实无误，但传闻中的“代言费用高达千万”，被指或与其里约奥运后爆跌的商业代言身价并不匹配。

过去一年，围绕宁泽涛与国家游泳队代言分歧的纷纷扰扰一直不断，关于宁泽涛离开国家队的说法亦不绝于耳，但迄今未见公开定论。此番宁泽涛牵手该国际品牌，或将意味着他与国家队的彻底决裂。

代言费用高达千万？专家：里约后身价爆跌

2017年的第一天，前游泳名将宁泽涛透过社交媒体发声——“2017，创造属于我们的时刻。”宁泽涛过去一年身陷与国家队僵持漩涡，这廖廖数语，不失信奉“沉默是金”的宁氏风格。

然而配图中的健身房背景，微妙的“三”字手势，尤其是男主身披的某国际运动品牌醒目潮服，却被外界解读出种种丰富信号。很快有媒体跟进曝料称，宁泽涛签下了这家国际运动品牌，且代言费用高达千万之巨。

一名业内人士向腾讯体育证实了签约消息无误，“广告片都拍好了，看过了。”但传闻中的“代言费用高达千万”，迄今未见可靠渠道证实。与此同时，有业内专家指出，这一金额或与宁泽涛里约奥运后爆跌的商业代言身价并不匹配。

这名人士向腾讯体育表示，里约奥运会之前，某国产品牌手机一度开价千万力邀宁泽涛代言，但后者始终“端着”。里约奥运会让宁泽涛的商业代言身价随之爆跌，最终这笔代言的成交金额，仅在最初报价的四分之一左右。

再签竞品？知情人：他要与国家队彻底决裂

宁泽涛新年伊始便签约该国际运动服饰品牌，引发了人们新的疑问：宁泽涛究竟是再次签了国家游泳队的竞品，还是正式离开了国家队？

众所周知，国家游泳队与某国产运动服饰品牌签有赞助合约，作为国家游泳队的一员，宁泽涛还一度与其签有个人约。宁泽涛此番牵手的国际品牌，与该国产品牌属于竞争同类。过去一年围绕宁泽涛与国家游泳队代言分歧的纷纷扰扰一直不断，矛盾的焦点正是宁泽涛私签了国家游泳队某赞助商的竞品。

因此，如果说当下宁泽涛仍是国家游泳队的一员，此举显然令人匪夷所思——聪明如宁泽涛，真的会两次踏进同一条河流吗？

一直以来，关于宁泽涛已然离开国家队的说法不绝于耳，但迄今未见公开定论，不过这也让人看到了，双方之间或存在缓转余地的可能。然而新年伊始的这桩签约表明，事态或正朝着无可挽回的方向发展。

一名接近游泳队的知情人士在获悉签约后向腾讯体育表示，宁泽涛此举，“就是要向国家游泳队彻底决裂。”两个月前，宁泽涛在央视纪录片中曾自称“自有留爷处”，在新的一年到来之际，这名曾经的泳坛名将，或许已然用行动表明了最终的抉择。