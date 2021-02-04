太好玩儿了！二里头夏都遗址博物馆打造丰富多样的研学活动

3000多年前的人们吃什么、穿什么？大禹治水只是个传说吗？……走进二里头夏都遗址博物馆的研学课堂，这些问题都可以找到答案。26日，洛报融媒记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为迎接即将到来的暑期研学高峰，该博物馆正对研学内容、形式进行提升，通过打造丰富多样的研学活动，为孩子们架起探索中华文明源头的桥梁。

3000多年前的人们吃什么、穿什么？大禹治水只是个传说吗？……走进二里头夏都遗址博物馆的研学课堂，这些问题都可以找到答案。26日，洛报融媒记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为迎接即将到来的暑期研学高峰，该博物馆正对研学内容、形式进行提升，通过打造丰富多样的研学活动，为孩子们架起探索中华文明源头的桥梁。

修复“文物”、手绘彩陶、创作衍纸画、制作纸汉服……在每个节假日到来的前几天，二里头夏都遗址博物馆的公众号都会推送关于研学活动的预告。“每次报名都要‘拼手速’，太抢手了！”市民丁女士是两个孩子的妈妈，自从参加过一次该博物馆的研学活动，就成了其忠实“粉丝”。在她看来，这些研学活动生动有趣，孩子们“玩儿”的同时还能增长历史知识，一举多得。

“为更好地传承弘扬夏文化，从开馆至今，我们不断丰富研学活动的形式和内容，‘夏博研学’已经成了备受观众喜爱的品牌，活动场场爆满。”二里头夏都遗址博物馆副馆长侯玉珂介绍，该博物馆专门成立了负责研学的部门、培训了一批研学导师并建设了考古实践基地，孩子们在研学活动中与文物近距离接触，“沉浸式”感受到历史瑰宝的魅力。