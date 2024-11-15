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燃爆创意！栾川涂鸦大赛、墙绘艺术大赛即将启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 栾川文旅 2025.04.10 19:28
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　　涂鸦大赛？！墙绘艺术大赛？！都在栾川！！！在栾川这片充满活力的土地上，一场前所未有涂鸦大赛与墙绘艺术大赛即将燃情上演。无论你是涂鸦高手还是墙绘爱好者，来栾川展现创意、挥洒才华吧！证书、奖金、特色礼包、神秘大奖等你来拿，一起来看看吧！

　　一、伏牛一号公路涂鸦大赛

　　“鲵hao，画young东沟”伏牛一号旅游公路涂鸦大赛

　　活动主题

　　以“桃源深处有人家”为主题，通过涂鸦艺术展现栾川县庙子镇的自然风光、民俗文化、乡村振兴成果，打造一条融合艺术与生态的旅游景观长廊，助力文旅融合发展。

　　活动时间

　　作品报名：2025年4月14日-4月25日

　　现场创作：2025年4月26日-4月30日

　　评审及颁奖：2025年5月1日-5月5日

　　成果展示：2025年5月起长期保留

　　活动地点及规则

　　伏牛一号旅游公路庙子镇段(全长约15公里，选取5处重点墙面，分设不同主题创作区)。墙面按照每十米长为单位划分为一个参赛区域(高度根据墙面高度而定)，每名参赛人员或团队可根据自己参赛内容及主体至少报名一个参赛区域，也可报名多个参赛区域涂鸦，长度不限。

　　参赛对象

　　1、各高校、中小学校美术专业教师及学生(高校生可提供社会实践证书)、涂鸦艺术家及爱好者、从事涂鸦艺术创作的专业机构、对涂鸦创作有志趣的社会各界人士。

　　2、个人或团队，年龄不限。

　　报名流程

　　报名方式：参赛者于4月25日前将参赛报名表、身份证复印件、设计稿、安全责任协议书、承诺书通过指定电子邮箱(mzzwlb2024@163.com)报送至大赛组委会，逾期不予受理。发送报送作品请在邮件正文中注明“项目名称+作者/团队名称+联系方式”。

　　材料要求： (一)涂鸦设计稿(必须提交)

　　1.格式要求：设计稿(或手绘稿)需提交JPEG或PNG格式文件，文件大小不低于5MB。

　　2.色彩模式：确保设计稿或手绘稿与画到墙面上的内容色度相近。

　　3.内容要求：设计图应清晰展示涂鸦大致构图与关键元素，能体现创作思路。

　　联系人：王叶蓁

　　联系方式：0379-66666615、15517921288

　　奖项设置

　　金奖1名

　　银奖2名

　　铜奖3名

　　最佳创意奖、最具人气奖等若干

　　附件1：参赛报名表

　　附件2：安全责任协议书

　　附件3：参赛承诺书

　　附件4：墙面照片

　　二、乡村墙绘艺术大赛

　　栾川县叫河镇“多彩叫河·栾川叫好”乡村墙绘艺术大赛

　　活动主题

　　“多彩叫河·栾川叫好”乡村墙绘艺术大赛以“墙绘美好生活，助力乡村振兴”为主题。旨在以墙绘为载体，书写美丽乡村，绘出美好生活，进一步美化村容村貌，提升乡风文明，建设艺术乡村，助推乡村振兴。

　　活动时间

　　1.作品征集阶段：2025年4月15日—至5月15日

　　2.作品初审阶段：2025年5月20日前

　　3.实地彩绘阶段：2025年5月1日至6月30日

　　活动地点及规则

　　墙绘实施地点在叫河镇X083牛西线沿线至镇区以及栗树沟村，参赛者可结合沿线民居院墙、街巷和地形地貌具体情况，针对其中一部分或者几部分内容进行艺术创作。在入场彩绘时承办方将合理分配创作墙体。

　　参赛对象

　　各院校美术专业教师及学生、墙绘艺术家及爱好者、从事墙绘艺术创作的专业机构、对墙绘创作有志趣的社会各界人士。

　　报名流程

　　报名方式：参赛者须在投稿日期截止前，根据投稿要求将参赛作品投递至赛务专用邮箱jhxdw@163.com。

　　请注明：“多彩叫河·栾川叫好”乡村墙绘艺术大赛+作者姓名+作品名称+参赛主题。

　　材料要求：1.参赛团队或个人需提前报名提供初步手稿，每幅作品需附100至200字文字简介，阐明主要创作意图和创意点；

　　2.手稿要求：手绘作品扫描后图片转成JPG格式；电脑等智能绘图为JPG格式，RGB模式，分辨率300dpi，每幅不得超过20M，系列作品不得超过10幅；

　　3.每位团队或个人均可报名使用1-3幅墙面，报名系列作品的请在报名表做出说明。墙面长度在7米以下为小型墙面，7-11米为中型墙面，11米以上为大型墙面，应在报名表中标注对墙体大小需求。

　　联系人：胡志远

　　联系方式：0379-66638003、17337970998

　　奖项设置

　　一等奖1名

　　二等奖3名

　　三等奖5名

　　优秀奖10名

　　栾川涂鸦大赛&墙绘艺术大赛等你来战，共绘无限创意报名从速，散发你的艺术魅力吧想知道证书、奖金特色礼包、神秘大奖是什么吗请持续关注我们哦！
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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