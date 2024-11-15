花蕾圆形，光泽度较好，瓣基有墨黑色条形斑块，其花朵硕大，植株直立，叶片浓绿……万花丛中一点“黑”，质地细腻、润泽，如绫罗绸缎上身，这就是黑牡丹品种水墨丹青。

花蕾圆形，光泽度较好，瓣基有墨黑色条形斑块，其花朵硕大，植株直立，叶片浓绿……万花丛中一点“黑”，质地细腻、润泽，如绫罗绸缎上身，这就是黑牡丹品种水墨丹青。

“水墨丹青由中国著名的黑牡丹品种黑花魁和日本黑牡丹品种乌羽玉杂交选育而成，真乃‘黑上加黑’。”洛阳国际牡丹园有关负责人介绍，水墨丹青曾在2019年北京世界园艺博览会荣获牡丹新品种金奖。目前，它已成为新时代黑牡丹品种的典范，近日来洛的游客，可在洛阳国际牡丹园万芳园北侧一睹其风采。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图）