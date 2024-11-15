升级“洛阳宿” 做大乡村游

从莫干山到伏牛山，跨越千里，国内民宿标杆品牌“大乐之野”河南首店落户洛阳，携手栾川春风江南心宿温泉酒店，打造高端民宿业态。从深耕乡村度假领域、布局苏浙沪及周边热门旅游目的地，到以独特的设计美学、高品质的服务体验铸就“民宿界的文艺范本”，被无数旅行者视为“梦中情宿”，“大乐之野”堪称行业“顶流”。它的到来，无疑将以一套相对成熟前沿的品牌标准、设计理念、服务体系和运营经验，助力我市正在打造的“洛阳宿”品牌持续升级。

从莫干山到伏牛山，跨越千里，国内民宿标杆品牌“大乐之野”河南首店落户洛阳，携手栾川春风江南心宿温泉酒店，打造高端民宿业态。从深耕乡村度假领域、布局苏浙沪及周边热门旅游目的地，到以独特的设计美学、高品质的服务体验铸就“民宿界的文艺范本”，被无数旅行者视为“梦中情宿”，“大乐之野”堪称行业“顶流”。它的到来，无疑将以一套相对成熟前沿的品牌标准、设计理念、服务体系和运营经验，助力我市正在打造的“洛阳宿”品牌持续升级。

今天，乡村旅游蓬勃发展，有力激活了文旅市场、带动了文旅消费，在扩大内需的战略全局中发挥着愈加重要的作用。权威数据显示，今年一季度，全国乡村旅游接待总人数为7.07亿，同比增长8.9%；全国乡村旅游接待总收入为4120亿元，同比增长5.6%，这样的势头不可谓不喜人。同时也要看到，在当前外部环境发生深刻变化，需要“以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环”的新形势下，我们必须进一步做大做强乡村旅游，在现有存量基础上持续开拓新的消费增量。

何以开拓？住宿是破题关键。发展乡村旅游，让客人住下来非常关键，住下来意味着更长的停留时间、更多的消费场景、更好的消费体验，这样才能发挥乡村旅游更大的带动作用。从“农家乐”时代一路走来，相信大多数搞旅游的乡村在满足游客“住”的需求上已不成问题，但如何让游客住得舒适、有品质，仍是需要继续发力的方向。毕竟，随着旅游消费不断变化，游客对住宿有了更高要求。高质量的乡村住宿，也理应在“硬件”和“软件”上同步进阶。

由是观之，从此前的携程、宿联、山人行等，到如今的“大乐之野”，一批批国内头部民宿品牌相继落户洛阳，不仅仅会激发“鲶鱼效应”、实现“流量赋能”，助力资源盘活、文化唤醒，更将推动洛阳民宿产业跑出特色化、精品化、高端化的“加速度”，在升级“洛阳宿”中催热微度假、做大乡村游。这也启示我们，今后仍要努力做好“内育外引”文章，打造“高端”、牵手“顶流”，以高品质民宿吸引更多人来洛阳“宿在山水间，静享慢生活”。(洛平)