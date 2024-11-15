洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

升级“洛阳宿” 做大乡村游
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.04.17 08:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　从莫干山到伏牛山，跨越千里，国内民宿标杆品牌“大乐之野”河南首店落户洛阳，携手栾川春风江南心宿温泉酒店，打造高端民宿业态。从深耕乡村度假领域、布局苏浙沪及周边热门旅游目的地，到以独特的设计美学、高品质的服务体验铸就“民宿界的文艺范本”，被无数旅行者视为“梦中情宿”，“大乐之野”堪称行业“顶流”。它的到来，无疑将以一套相对成熟前沿的品牌标准、设计理念、服务体系和运营经验，助力我市正在打造的“洛阳宿”品牌持续升级。

　　今天，乡村旅游蓬勃发展，有力激活了文旅市场、带动了文旅消费，在扩大内需的战略全局中发挥着愈加重要的作用。权威数据显示，今年一季度，全国乡村旅游接待总人数为7.07亿，同比增长8.9%；全国乡村旅游接待总收入为4120亿元，同比增长5.6%，这样的势头不可谓不喜人。同时也要看到，在当前外部环境发生深刻变化，需要“以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环”的新形势下，我们必须进一步做大做强乡村旅游，在现有存量基础上持续开拓新的消费增量。

　　何以开拓？住宿是破题关键。发展乡村旅游，让客人住下来非常关键，住下来意味着更长的停留时间、更多的消费场景、更好的消费体验，这样才能发挥乡村旅游更大的带动作用。从“农家乐”时代一路走来，相信大多数搞旅游的乡村在满足游客“住”的需求上已不成问题，但如何让游客住得舒适、有品质，仍是需要继续发力的方向。毕竟，随着旅游消费不断变化，游客对住宿有了更高要求。高质量的乡村住宿，也理应在“硬件”和“软件”上同步进阶。

　　由是观之，从此前的携程、宿联、山人行等，到如今的“大乐之野”，一批批国内头部民宿品牌相继落户洛阳，不仅仅会激发“鲶鱼效应”、实现“流量赋能”，助力资源盘活、文化唤醒，更将推动洛阳民宿产业跑出特色化、精品化、高端化的“加速度”，在升级“洛阳宿”中催热微度假、做大乡村游。这也启示我们，今后仍要努力做好“内育外引”文章，打造“高端”、牵手“顶流”，以高品质民宿吸引更多人来洛阳“宿在山水间，静享慢生活”。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
        说到憋尿这事儿，相信大家都经历过，这一看似无关紧要的行为，实则暗藏健康隐患。
  • ·口服胶原蛋白对护肤到底有没有用？
  • ·春天易上火怎么办？
  • ·健康快讯：河科大二附院糖尿病专科门诊开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 直达57个景区！办理99元电子年卡...
  • 河南省安委会明查暗访组解决洛阳...
  • 十二届洛阳市委财经委第十八次会...
  • 登记结婚还需要户口本吗？洛阳市...
  • 黄河岸边牡丹香 特色产业拓富路【...
  • “国家级”荣耀加持！洛阳现代农...
  • 最高气温35℃！洛阳高温继续 请注...
  • 出站即可买早餐！洛阳发出首张地...
  • 等您来打卡！洛阳这里的高山牡丹...
  • 提醒！洛浦公园禁止携带犬只入园
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605