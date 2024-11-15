融入大市场 塑造新格局——2025中国洛阳开放招商云特刊

春潮涌动处，花YOUNG洛阳城。

卷首语

春潮涌动处，花YOUNG洛阳城。

第42届中国洛阳牡丹文化节再度“出圈”，随着雍容华贵的牡丹次第开放，洛阳城里花如海、车如龙、人如潮，让河洛大地成为海内外注目的焦点。徜徉牡丹花海，穿越一城繁华，人们不仅强烈感受到古都文商旅消费的热潮涌动，也能清晰触摸到一个时代弄潮儿向“风”而行、开放招商的强劲脉动。

弄潮儿是敢于挑战、开放创新的代名词，蕴含着敢闯敢干、无畏开拓的精神内核。进入新发展阶段，构建新发展格局，以习近平同志为核心的党中央从全局和战略高度作出重大决策，构建全国统一大市场。随着全国统一大市场加快建设，技术、人才、资本等要素加速跨区域流动，新材料、新能源、机器人等风口产业加紧跨区域布局。抓住这一机遇，积极走出去、引进来，开放招商、合作互利，积极融入先行地区优势产业链群，洛阳就能在新一轮洗牌中改变“跟跑”的被动局面，加快形成聚资源、强动能的新优势。否则，就难以重塑产业格局，与先行地区的差距也将进一步拉大，甚至在产业变革的浪潮中被淘汰出局。弄潮儿所代表的开放创新精神和开拓实干意识，是把握历史机遇的关键所在。

时代大潮来了，弄潮儿就要勇向涛头立！近年，洛阳凝心聚力大抓风口产业，聚焦发力“四新一装备”，把招引项目与对接风口产业链群结合起来，推动洛阳产业在瞄准风口、绑定头部中不断做强存量、做大增量。从动力电池巨头宁德时代洛阳基地一期投产，打造千亿级新能源产业集群取得重大进展，到百万吨乙烯项目迈入建设新阶段、配套项目落地40个，千亿级石化材料基地启航，从行业龙头中航光电连续投资洛阳，千亿级光电元器件产业集群加快打造，到17条优势产业链全年营收超4600亿元……洛阳重塑产业格局实现重大突破！

没有等来的辉煌，只有拼来的精彩。突破的背后，是一个个“以投代引”的招商创新，是一次次从长三角到大湾区再到京津冀的千里追“风”。每一次串珠成链、集链成群的跃升，都是对浪潮的回应；每一项向“风”而行、向“新”图强的突破，都是向涛头挺进的宣言。

乘“风”而上逐浪高。当前，河南正积极融入服务全国统一大市场，洛阳作为副中心城市，理当在融入新发展格局和全国统一大市场建设上奋勇争先。作为全国新文旅顶流，牡丹文化节流量加持洛阳，赋能开放招商，正是我们展示形象、扩大传播的黄金时段。值此之际，为助力洛阳扩大高水平开放，积极融入全国统一大市场，乘势而上加快重塑产业格局，本报今日推出《融入“大”市场塑造“新”格局——2025中国洛阳开放招商“云”特刊》，通过“线上+线下”方式，多平台、多渠道、交互性发布，充分展示各县区重点招商方向、项目和政策，交流借鉴新鲜经验和管用做法，有效促进招商引资和项目落地，更好汇聚优质资源，助推洛阳高质量发展实现新的跨越。

“凭风好借力，送我上青云。”让我们保持弄潮儿的本色，抢抓机遇、开拓进取，续写招商引资“春天的故事”，为洛阳发展拼出一片新天地！