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银菊凝雪倚东篱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.17 08:26
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　　“采菊东篱下，悠然见南山。”在洛阳国际牡丹园内，有一种牡丹的名字就源于这句诗词，即东篱银菊。

　　东篱银菊属菊花型牡丹，花蕾圆形，花瓣纯白如雪，花瓣基部晕染一抹淡红，与紫红色的花丝、花盘及红色柱头相得益彰，更显灵动优雅。其花梗修长粗壮，花朵昂首向上，姿态端庄。作为中原牡丹品种群的晚开品种，东篱银菊为4月中下旬增添了一抹素净之美。

　　“得名东篱银菊，既呼应了菊花型的花态，也流露出一种隐逸淡泊的意境。”洛阳国际牡丹园相关负责人介绍，东篱银菊株型高大直立，枝茎粗壮，叶色深绿，叶缘微微下卷，展现出旺盛的生命力。其适应性较强，尤其适合庭院栽培，是该园自然杂交的育成品种。

　　观赏地点：洛阳国际牡丹园华夏园西北部 (洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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