洛阳公交拟新开通209路、取消V10路公交线路

今日，“洛阳公交集团”官微发布消息称，洛阳公交拟新开通209路公交线路、取消V10路公交线路。公示期为2025年4月17日至4月23日。

今日，“洛阳公交集团”官微发布消息称，洛阳公交拟新开通209路公交线路、取消V10路公交线路。公示期为2025年4月17日至4月23日。具体内容如下：

关于拟新开通209路、取消V10路的公示

为方便红山区域乘客出行，同时结合整体线网布局，优化红山区域线网结构、促进两网融合、强化公交覆盖与地铁接驳功能。洛阳公交集团拟新开通209路、取消V10路，线路具体情况如下：

(一)拟新开通209路

线路方案(红山公交停车场—大所社区)

线路从红山公交停车场发车，走秦岭西路、邙岭大道、衡山路、建设路、武汉路、景华路、康滇路、西苑路、郑州路(回程)、乐业路(回程)、武汉南路、孙石路、龙裕路、蓬莱路、秦岭南路、祁连路到达终点站大所社区。

(二)拟取消V10路

V10路，2019年7月开通，该线路从大所社区发往洛阳新里程医院。209路开通后，走向和站点已基本覆盖V10路沿途主要客流需求区域。为使公交线路更加合理，在209路开通后的同时，拟一并取消V10路。

公示期为2025年4月17日至4月23日，公示期间欢迎社会各界人士提出意见和建议，请于2025年4月23日前将意见和建议反馈至电子邮箱lygjyyc@163.com或公交热线63411661。⑥