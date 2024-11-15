明日十点！洛YOUNG小店消费券发放，准备开抢

为持续推动小店经济、主理人经济发展，培育打造新业态场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，洛阳市启动“洛YOUNG小店”第二轮消费券发放活动。

为持续推动小店经济、主理人经济发展，培育打造新业态场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，洛阳市启动“洛YOUNG小店”第二轮消费券发放活动。 为持续推动小店经济、主理人经济发展，培育打造新业态场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，洛阳市启动“洛YOUNG小店”第二轮消费券发放活动。消费券发放时间为2025年4月4日-2025年5月2日每周五上午10点，分五期(本次为第三期)。消费券核销周期为2025年4月4日-2025年5月8日(每期消费券核销周期为7天，包含发券当日)。 本期消费券 领券及使用时间 领取时间：2025年4月18日上午10点 使用时间：2025年4月18日至4月24日24点 发放消费券面值 本轮发放四种面值消费券：满200减60、满100减30、满50减15、满20减5 发放平台 消费券以电子券形式，通过“一码游洛阳“及“一码游洛阳出行向导”微信公众号发放。 领取方式 关注公众号后，通过底部菜单栏【福利活动】—【小店消费券】进入专题页面领取。操作如下图： 一码游洛阳向导公众号领取同上 使用规则 领取规则：所有在洛人员(含外地来洛人员)均可领取，各面值消费券每人每期限领一张。 使用规则：消费券领取后，在平台购买入围商家产品时进行抵扣。 使用期限：本期消费券须在4月24日24:00前到店核销，过期未核销消费券自动作废。如订单发生退款，则消费券补贴金额、用户购买产品金额原路返还。 每期发放消费券数量及金额固定，数量有限，先到先得。 银行优惠叠加 洛阳农商行：活动期间，绑定洛阳农商银行系统银行卡购买代金券，可有机会享受最高128元随机立减优惠。 工商银行：活动期间，消费券可与工商银行打折、减免券叠加使用。长按识别下方二维码领取： (长按识别领取工行专属消费券) 使用流程 商家名单 温馨提示 严禁通过虚假交易进行消费券套现等违法行为； 严禁通过社交软件、网络平台等信息渠道，发布、传播套现消费券等违法法信息。存在以上行为的单位和个人，一经查实，立即取消活动参与资格，列入失信名单，依法追究相关法律责任。涉嫌违法犯罪的，移交公安部门调查处理。 一码游洛阳客服电话 0379-60300088 0379-60300089 （客服工作时间8:30—20:30）