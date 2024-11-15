东方二中：校门口小空间 变身协同育人大舞台

“有了家长驿站，接送孩子不怕风吹雨淋，还能给学校提一提建议，与老师面对面交流。”昨日中午，在位于涧西区中州西路的东方二中校门口，等待接孩子的家长们对家长驿站赞不绝口。

设施齐全

“有了家长驿站，接送孩子不怕风吹雨淋，还能给学校提一提建议，与老师面对面交流。”昨日中午，在位于涧西区中州西路的东方二中校门口，等待接孩子的家长们对家长驿站赞不绝口。

家长驿站位于东方二中校门两侧，面积约400平方米，利用校园内临街的闲置空地，增添风雨长廊和长条座椅，设置家长休息、家长阅读、心理健康教育宣传、家庭教育交流等区域，兼顾了功能、颜值乃至校园文化元素，成为校门口一道独特的风景线，也让家长们的等待少了一份枯燥、多了一份温馨。

“东方二中有东、西两个校区，位于中州西路的东校区有近4000名在校生，且多数走读。”东方二中校长张宇鹏表示，家长驿站由涧西区统筹谋划、科学布局、投资建设，选定东方二中等为第一批试点学校。经过几个月的摸索实践，家长驿站已从为家长遮风挡雨的场所，变成校家社共育的“温馨港湾”。

家长驿站

家长与孩子如何沟通？孩子遇到心理问题怎么办？……家长驿站专门设置家庭教育交流区等，通过循环播放视频的形式，宣传普及亲子沟通、家风家教、防诈骗、安全防护等相关知识。学校会定期举办学习方法讲座、心理教育微课堂、家长经验分享会等小型家校活动，共同探讨家庭教育最佳模式，帮助家长掌握科学的教育方法。

“请扫二维码，期待您的来信……”在家长驿站的醒目位置，有一个“校家社连心桥”板块，上面有校长信箱的二维码，家长可直接扫码反映相关问题，或给学校管理提出合理化的意见和建议。校长信箱下方公布“校家社协同育人工作人员安排表”，每周一至周五，东方二中优秀老师和社区人员都会到家长驿站值班，为家长们提供一对一专业咨询，打造校家社共育的“第二课堂”。

一个驿站就是一所“无围墙”的便民服务站。自动售卖机、手机充电站、雨伞、育儿书籍等便民设施齐全，智慧课堂、军训操练、校内社团、文艺汇演、阳光大课间、校园落叶艺术节、优秀学生风采等活动照片，既集中展示了学校的教育教学成果，也成为家长了解孩子校园生活的一个窗口。

东方二中党委书记王建林表示，下一步，将以家长驿站为纽带，持续健全家校联系机制，加强学校与社会教育资源联动，导入更多优质育人资源，打造独具特色的校家社协同育人模式，让更多的家长感受到家长驿站带来的获得感、幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 徐静/文 记者 梅占国/图）