洛阳市市场监管局启动第一轮“你点我检”专项抽检

17日，洛阳市市场监管局开展今年第一轮“你点我检”专项抽检，对意见征集结果出炉后群众最关心的10种食品进行抽样检验。

17日，洛阳市市场监管局开展今年第一轮“你点我检”专项抽检，对意见征集结果出炉后群众最关心的10种食品进行抽样检验。

此前，通过广泛征集群众意见，第一轮“你点我检”专项抽检排名前十位的食品品种分别是鸡蛋、小麦粉、酱油、大米、猪肉、淡水鱼、大豆油、苹果、中老年奶粉、花生油。当日，洛报融媒记者跟随洛阳市市场监管局工作人员一起，到市区部分超市、农贸市场，对以上食品品种进行了专项抽检。目前，所有抽检样本已送至专业检验机构进行检测，预计10天左右出具结果。

加强食品安全监管，开展4轮食品安全“你点我检”专项抽检活动，是2025年洛阳市重点民生实事之一。今年，洛阳市市场监管局将围绕群众日常消费量大的粮、油、肉、蛋、奶、食用农产品，校园周边食品、节令食品、老年保健食品等重点品种，突出“一老一小”等重点人群，满足不同消费者需求，计划全年开展4轮共800批次专项抽检。在专项抽检方式上，将采取公开征集方式，确定群众关注的食品品种、检验项目、抽样场所、抽样环节等信息，并根据征集意见结果，按照法定程序开展监督抽检，并及时向社会公布结果，回应群众关切。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 邱旭 文/图)