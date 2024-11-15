打造沉浸式体验，洛阳共享电单车上新“牡丹”元素

又到了一年一度的牡丹文化节，不少市民游客发现，洛阳的共享电单车近期悄然焕新，车身新增了大片的牡丹花元素，吸睛十足。

“洛阳共享电单车居然换成了牡丹款”“穿汉服、骑花车，氛围拉满！”

又到了一年一度的牡丹文化节，不少市民游客发现，洛阳的共享电单车近期悄然焕新，车身新增了大片的牡丹花元素，吸睛十足。

“为助推牡丹文化节热度，在有关部门的指导下，洛阳运营的1万余辆美团电单车，陆续会加上牡丹花元素。”美团骑行相关负责人介绍称，“牡丹是洛阳文化符号，每年吸引着大批外地游客。电单车贴上牡丹元素，契合洛阳‘沉浸式体验'的文旅氛围，能加深外地游客的记忆点。”

洛阳街头，共享电单车上线牡丹节元素（韩冰 摄）

牡丹文化节期间，洛阳交通业将迎来服务高峰。为了更好地为市民游客提供便利，引导绿色出行，美团表示，近期，针对路面运营车辆，已陆续召回库内进行深度保养清洁，让车更好骑。

“洛阳旅游资源丰富，玩法多元。共享电单车随取随用，便利且自由，能助力游客更好地探索大街小巷，一路吃喝玩乐，深度体验洛阳。”洛阳市文旅局相关负责人表示，“近年来，我们也在不断规范、提升共享电单车的服务能力，通过提升服务、清洁车辆等举措，希望共享电单车能成为洛阳文化的传播载体。”

美团骑行相关负责人介绍称，牡丹文化节期间，美团将结合往年出行数据，对重点区域的车辆供需进行估算，储备应急服务能力，并提前加强热门点位的车辆调度和运维保障。“为避免造成道路拥挤，也呼吁市民游客爱护车辆，维护交通秩序，有序停放。”