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徜徉黄河之畔 遇见最“美”洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.10 21:59
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　　当黄河遇上牡丹，这是一场春意盎然的“花YOUNG”之约，也是一次美景美食的邂逅之旅，更是一场展现黄河洛阳段生态之美、人文之美、味道之美、发展之美的饕餮盛宴。

　　10日，作为第42届中国洛阳牡丹文化节“花YOUNG山水”板块的一项重要内容，“天下黄河洛阳美”主题活动发布会举行，集中发布黄河美景短视频、沿黄精品旅游线路等活动成果，推动“天下黄河洛阳美”可亲可感可见、入眼入脑入心，更好助力黄河流域生态保护和高质量发展。

　　潮涌河洛，守护大河之洲

　　洛阳是黄河流域的一道生态屏障、黄河文明的一颗璀璨明珠。

　　黄河九曲，奔腾万里，从高原一路冲关夺隘、千折万转，在河洛大地出山入川，形成了深山峡谷、高峡平湖、滩区湿地等景观长廊，串联起美丽乡村、文化遗迹、文旅景点等文旅资源，孕育了壮美的自然风光、厚重的历史文化、独特的人文风情、丰富的美食佳肴。

　　洛阳市人大常委会有关负责人表示，“天下黄河洛阳美”主题活动由洛阳市人大常委会和洛阳市委宣传部联合主办，是贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的需要，是贯彻落实省委“四高四争先”部署创造高品质生活的需要，是推进现代化洛阳建设重振洛阳辉煌的需要。主题活动将着力实现“七个一”成果，即：推出一条旅游精品线路、制作一套黄河美景图集、制作一本黄河美食图册、推发一批黄河美景短视频、创作一首黄河主题原创歌曲、编印一本黄河主题征文集、打造一批黄河主题广告。

　　自3月启动以来，本次主题活动聚焦生态保护，扎实开展黄河保护法、伊洛河保护条例等法律法规执法检查，督促相关部门加强水污染防治、水土流失治理、湿地保护修复等工作，筑牢坚实的生态安全屏障；聚焦文化传承，深入开展黄河新文旅发展监督，引导保护传承弘扬黄河文化、传承历史文脉和民族根脉，实现生态美、生产美、生活美的有机统一；聚焦线上线下宣传推广，通过开设专题专栏、发布互动话题等方式，吸引更多受众特别是青年群体关注、参与，不断增强全社会保护黄河政治自觉、思想自觉、行动自觉。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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