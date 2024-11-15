洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳持续加强牡丹文化节期间食品安全监管
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.10 17:43
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛报融媒记者从近日召开的洛阳市食品安全工作会议上了解到，根据牡丹文化节食品消费特点，洛阳市将强化“从农田到餐桌”全过程监管，切实保障人民群众舌尖上的安全。

　　据悉，牡丹文化节期间，洛阳市各级市场监管部门将持续加大对食品生产、经营、消费环节的监管力度，严格落实食品原材料采购储存、进货查验、索证索票等食品安全管理制度，督促企业自觉规范食品生产经营行为。突出对重点区域、重点单位、重点品类的监管，加强消费量大的食品品类监督抽检和风险监测，组织对重点景区、特色文旅街区、商圈开展拉网式、综合性执法大排查、大检查，并及时受理和处置群众反映的食品安全问题，切实提升群众有关食品安全诉求的响应率、解决率和满意率。

　　会议透露，今年洛阳市将针对食品安全突出问题组织开展集中整治，深入开展“守护消费”铁拳行动，依法从严从快从重打击违法犯罪行为；聚焦鸡蛋、小麦粉、酱油、大米、猪肉、淡水鱼、大豆油、苹果、中老年奶粉、花生油等群众关注问题开展“你点我检”专项抽检；加强与民政、交通、文旅、卫生等部门的沟通协作，强化养老救助机构、高速公路服务区、旅游景区、医疗机构等重点领域食堂及餐饮服务经营者食品安全监管，持续完善全链条监管机制，全面提高监管执法质效，严防严管严控食品安全风险。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 冯国凯 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚...
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
        4月5日，由洛阳市第一人民医院主办的“第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会”成功举办，开幕式由该院院长苗润宏主持。
  • · 为生命接力 ！市三院医生张楠成功捐献造血干细胞
  • ·男子右肾被“蛀空” 竟因老婆患过肺结核
  • ·如何科学预防光敏性皮炎？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌督导检查安全生产工作
  • 快讯！“天下黄河洛阳美”主题发...
  • 黄河岸边去哪儿玩？洛阳市发布“...
  • “太空牡丹”绽芳容
  • 心动值拉满！一份来自洛阳牡丹的...
  • 洛阳市发布“天下黄河洛阳美”美...
  • “洛阳造”宠物疫苗产销两旺
  • 柳絮飞舞，能否增加道路冲洗频次...
  • 洛阳在全省率先推进“消费投诉先...
  • 新安县五头镇北沟村：特色果蔬 助...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605