洛阳持续加强牡丹文化节期间食品安全监管

洛报融媒记者从近日召开的洛阳市食品安全工作会议上了解到，根据牡丹文化节食品消费特点，洛阳市将强化“从农田到餐桌”全过程监管，切实保障人民群众舌尖上的安全。

洛报融媒记者从近日召开的洛阳市食品安全工作会议上了解到，根据牡丹文化节食品消费特点，洛阳市将强化“从农田到餐桌”全过程监管，切实保障人民群众舌尖上的安全。

据悉，牡丹文化节期间，洛阳市各级市场监管部门将持续加大对食品生产、经营、消费环节的监管力度，严格落实食品原材料采购储存、进货查验、索证索票等食品安全管理制度，督促企业自觉规范食品生产经营行为。突出对重点区域、重点单位、重点品类的监管，加强消费量大的食品品类监督抽检和风险监测，组织对重点景区、特色文旅街区、商圈开展拉网式、综合性执法大排查、大检查，并及时受理和处置群众反映的食品安全问题，切实提升群众有关食品安全诉求的响应率、解决率和满意率。

会议透露，今年洛阳市将针对食品安全突出问题组织开展集中整治，深入开展“守护消费”铁拳行动，依法从严从快从重打击违法犯罪行为；聚焦鸡蛋、小麦粉、酱油、大米、猪肉、淡水鱼、大豆油、苹果、中老年奶粉、花生油等群众关注问题开展“你点我检”专项抽检；加强与民政、交通、文旅、卫生等部门的沟通协作，强化养老救助机构、高速公路服务区、旅游景区、医疗机构等重点领域食堂及餐饮服务经营者食品安全监管，持续完善全链条监管机制，全面提高监管执法质效，严防严管严控食品安全风险。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 冯国凯 文/图)