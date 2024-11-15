涧西区：“重振重塑”日日新

洛阳涧西，一片充满荣光和机遇的热土。

洛阳涧西，一片充满荣光和机遇的热土。

这里诞生了新中国第一台拖拉机、第一台2.5米双筒卷扬机、第一台大规格紫铜板等“共和国第一”，蕴含着与国共进的工业底蕴；这里配套C919、复兴号、神舟、天宫等大国重器，昭示着向新而生的时代红利。

作为洛阳提升城市能级的重要支撑、推动创新发展的重大平台，涧西在洛阳发展大局中举足轻重。近年来，涧西区认真落实市委关于“重振涧西区、重塑高新区”的部署要求，自觉把发展放在现代化洛阳建设大局中统筹谋划和推进，坚持“产业兴区、创新引领”总策略，持续深化实施“八大提升行动”，在接续发力、久久为功中推动高质量发展。

与时代共成长、与未来共辉煌，一张充满希望的发展蓝图在这里徐徐铺展！

1 由“新”向“质” 新技术勃发生长

1.5秒，只是一眨眼的工夫，但在中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司，一片玻璃盖板“微米级”瑕疵就被一览无余。

绿光闪烁、数字跳动……日前，在洛阳国家大学科技园的中科慧远生产基地，新一批智能检测设备整装下线。企业自主研发的“慧视”光学成像系统和“慧脑”通用智能检测算法平台，打破国外光源控制器的垄断，达到国际领先水平，使企业一步步从小微企业成长为行业隐形冠军。

推动科技创新和产业创新深度融合，是深入实施创新驱动发展战略的内在要求，也是加快发展新质生产力、建设现代化产业体系的迫切需要。去年以来，涧西区扎实推动科技创新与产业创新深度融合，聚焦“四新一装备”风口产业新赛道，以科技创新引领构建现代化产业体系。

一串飘红的数字，勾勒出当地“抓创新、促转化”的昂扬之姿：去年，涧西区、高新区新增各类创新平台110家，占全市新增的1/3；备案入库科技型中小企业940家，居全市第一、全省第二；入选省级专精特新企业31家，居全市第一；完成技术合同成交额105亿元，占全市55%！

今年，围绕“3+1+2”现代化产业体系，涧西区、高新区正持续深入实施现代产业支撑力提升行动、科技创新驱动力提升行动。

力争实施中央引导地方专项、省市重大专项等各类科技项目50个以上，技术合同成交额超100亿元；实施66个总投资145亿元的“三大改造”项目，推动洛轴高铁轴承开发应用等项目落地实施；大力实施创新平台、创新主体、人才引育、科技成果转化“四大倍增行动”，以科技创新激活发展变量……

让创新平台更稳固，让创新主体更活跃，涧西区正迎来“从科技强到产业强、经济强”的无限可能！

涧西全景图

2 项目支撑 新赛道风起云涌

货车进出，工人忙碌。

日前，走进中航光电高端互连科技产业社区项目，建设现场“一天一个样”。作为举足轻重的中国连接器巨头，中航光电科技股份有限公司以该项目为依托，正加速扩张产业版图，为洛阳打造千亿级光电元器件产业集群提供新支撑。

随着工程进入收尾，中航光电全球运营总部、创新孵化中心、高端连接器智能生产厂房等“四梁八柱”雏形已现，成为涧西区、高新区构建现代产业体系的“重量级注脚”。

新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，抢占产业发展新赛道等不得、慢不得。近年来，涧西区围绕发展“3+1+2”产业体系，持续谋划实施一批符合新质生产力要求的产业项目，开展重大项目建设攻坚行动，着力扩大投资，提高投资效益，形成更多实物工作量，更好以项目落地见效为经济高质量发展提供坚实支撑。

投资13.5亿元的洛阳新动能产业园区已启动地块清表，投资5亿元的中信国重实验室项目已完成立柱吊装，投资27.2亿元的中航光电高端互连科技产业社区工业厂房联调联试，投资4.3亿元的涧光高端特种装备生产基地研发中心内外装修进入收尾施工……一季度，涧西区新开工项目35个，总投资55亿元，其中省市重点项目9个，目前开工率100%，投资提质增效、产业提级扩能的良好态势正加速形成！

今年，涧西区将进一步牢固树立“项目为王”理念，坚持产业项目、城建项目、民生项目一起抓，着力扩大投资规模。其中，聚焦32个省市重点项目，涧西区将健全完善重大项目分包督办机制，确保实现投资110亿元。此外，涧西区还将持续推动总投资超700亿元的242个区级重大项目建设，确保完成年度投资210亿元。按照计划，今年6月底前，中航光电高端互连科技产业社区、麦斯克硅外延片、涧光高端特种装备生产基地、中钢洛耐新材料研发中心等重点项目将建成投用。

从项目切入、以项目带动、用项目支撑，涧西区正把今天的项目，转化为明天的生产力、竞争力，在新赛道上一马当先、风光无限！

繁华的万达商圈

3 改革赋能 新动能持续迸发

前不久，建厂70周年之际，洛阳轴承集团股份有限公司风电齿轮箱轴承智能工厂投产。建成的国内首家特大型轴承智能生产线，采用数字孪生、无人物流等先进工艺，标志着这个“共和国长子”站在新能源产业的风口之上。

从发展的新高点回望，尽是改革的澎湃动能。去年以来，以洛轴集团成立为标志，企业引进郑煤机等优质战略投资者，“众人拾柴火焰高”。自此，洛轴产业规模加速做大，营收能力持续提升，发展按下“快进键”。

要有发展的“先人一步”，就要有改革的“关键一招”。涧西区创新思维理念，注重以“有解”思维、市场手段破解问题瓶颈，坚持以改革促开放、以开放谋发展，努力形成更多突破性、标志性改革成果，真正依靠改革创新增强发展内生动力，高质量发展优势越发凸显。

营商环境优化升级。涧西区深入一线服务企业，实施拖欠企业账款清理和涉企违规收费专项整治。提升“一网通办”服务能力，不见面审批率达到96%。发挥自贸区制度创新优势，打通知识产权重点企业核心专利申请快速通道，授权时间从2年至3年缩减至6个月。

对外开放不断扩大。去年，自贸区洛阳片区培育形成10项制度创新成果，其中4项入选河南自贸试验区第六批最佳实践案例，4项入选全国自贸片区创新联盟典型制度创新成果。新增外资外贸企业85家，实现货物进出口总值125亿元。服务贸易离岸外包完成1.04亿美元，居全市第一。

今年，涧西区将坚定不移把深化改革作为转型发展的重要法宝，把开放作为发展的最大变量。优化法治环境，深入开展“提升行政执法质量三年行动”，推行轻微免罚、首违不罚；严格规范涉企行政检查，探索“综合查一次”模式，切实减轻企业负担；以自贸区、综保区提级管理为契机，持续树牢“企业有需求、创新有回应、制度能突破、案例可推广”工作思路，全年培育形成10项制度创新成果；按照“培育一批、辅导一批、申报一批、上市一批”的工作思路，有计划、分阶段推动29家上市后备培育企业加快上市进程……用更大力度谋划改革的“关键一招”，在要素市场化配置的不断完善中，在市场主体活力的有力激发中，在制度型开放的持续深化中，涧西区正不断增创体制机制新优势，实现跨越赶超的“惊人一跳”！

魅力涧西，投资热土。这里有厚积薄发的产业底蕴、敢为人先的创新基因、近悦远来的营商生态，更有与国家战略同频共振的时代机遇。

向“新”而行、向“质”图强，让我们在“重振涧西区、重塑高新区”的新征程中，共同书写新时代高质量发展的精彩篇章！ (涧宣)

涧西区优质资源推介

重点招商方向

今年，涧西区、高新区将重点围绕“风口产业”发展、新型基础设施建设、城市更新、民生改善、对外开放等重点领域，聚焦产业链关键环节，完善精准招商机制，大力开展链式招商，灵活运用平台招商、以商招商等市场化手段，为来涧创业投资者提供优质服务。

智能装备领域

依托中信重工、中国一拖等骨干企业，以建设国家级先进农机装备产业集群为新的起点，对标国际一流农机装备集群，整合产业链优质企业，培育壮大产业集群，着力在农机装备“红海”中拓展新“蓝海”，围绕先进农机装备、高端轴承、工业机器人、航空航天装备、专用车辆等领域开展招商。

新能源领域

依托中航锂电、氢沄新能源等骨干企业，重点发展动力电池系统及关键零部件研发生产等领域，加强与河南省氢能与燃料电池汽车产业研究院技术合作，建设集储能材料生产、设备制造、储能集成、运行检测的储能全产业链。

新材料领域

依托中铝洛阳铜加工、洛阳金鹭等骨干企业，重点发展新型半导体材料、非金属复合材料、高温耐火材料、先进有色金属材料等项目。

新一代信息技术领域

依托中航光电、麦斯克、中科慧远等骨干企业，加快建设中南高科光电智荟科技产业社区、星月新动能科技产业社区、中航光电高端互连科技产业社区，重点发展光电元器件、新型显示、智能传感器、人工智能应用等领域。

生物制品领域

依托普莱柯国家级P3实验室高能级生物安全创新平台，加快突破重大动物疫病疫苗、高效复方制剂等关键技术,探索向宠物疫苗、合成生物等方向延伸。推进普泰体外诊断试剂生产基地、中科基因5G+动物疫病远程智慧诊疗、奥科生物器官芯片、生命科技园干细胞等项目竣工投产。

低空经济领域

依托涧西工业基础和转型发展要求，加强与莱仕康等航空航天企业合作，引进细分领域头部企业，重点推进航空动力电池、硬件检测、高性能隐身材料等创新技术孵化，积极筹建低空经济产业园。

文商旅融合领域

依托涧西工业遗产街、一拖东方红工业旅游基地、周山森林公园等文旅资源，重点发展“工业文旅+生态休闲+文化创意”融合业态。推动工业遗产活化利用，打造国家级工业旅游示范基地；规划建设文创产业园区、沉浸式文旅街区，开发“牡丹文化+工业记忆”主题IP。引进文旅运营、创意设计、数字文旅等企业，共建“历史底蕴厚重、工业特色鲜明”的文旅消费新地标。

开放合作领域

发挥洛阳自贸区、综合保税区等高能级开放平台政策优势，依托中欧班列(洛阳)集结中心，重点发展跨境电商、保税物流、保税研发、保税加工、服务贸易等项目。建设跨境电商综合服务平台，推进保税展示交易、进口商品分拨中心项目建设，打造“买全球、卖全球”的内陆开放枢纽。引进外贸综合服务企业、跨境电商平台、供应链物流企业，构建“通关便利、服务高效”的跨境贸易生态圈。