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全市老干部工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.11 08:21
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　　9日，全市老干部工作会议召开，深入学习贯彻全国离退休干部“双先”表彰会议和全国全省老干部局长会议精神，认真落实市委有关部署要求，安排部署今年工作。市委常委、组织部部长王森出席会议并讲话。

　　会议指出，老干部工作面临着退休干部越来越多、从严管理任务越来越重、发挥好老同志作用的任务越来越突出等新形势。各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述，深刻把握老干部工作规律，准确识变、主动应变，一体推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设，不断开创全市老干部工作新局面。

　　会议强调，要坚持用改革精神和严的标准，高质量做好新时代老干部工作。要建好党组织，规范设置离退休干部党支部，加强党的创新理论武装，常态化组织开展活动。要建强活动阵地，用足用好政策，为老同志提供安全舒适的学习活动环境。要做细服务管理，摸清需求，分类服务，严明纪律，强化教育，切实做到让党组织放心、让老干部满意。要加强党对老干部工作的领导，发挥好联席会议作用，有效调动广大老干部参与经济发展、基层治理的主动性积极性，为现代化洛阳建设贡献银发力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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