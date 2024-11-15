200件（组）新增文物亮相洛阳博物馆

洛报融媒记者10日从洛阳博物馆获悉，该馆为助力第42届中国洛阳牡丹文化节开展的展陈调整工作日前完成，近200件(组)新增文物经已全面融入展陈主线，为四海游客感受古都洛阳深厚历史底蕴提供更多实物支撑。

洛报融媒记者10日从洛阳博物馆获悉，该馆为助力第42届中国洛阳牡丹文化节开展的展陈调整工作日前完成，近200件(组)新增文物经已全面融入展陈主线，为四海游客感受古都洛阳深厚历史底蕴提供更多实物支撑。

洛阳博物馆展陈部负责人介绍，此次新增文物涵盖6大类，包含4件一级文物、21件二级文物及百余件特色器物，为观众呈现了更完整的河洛文明历史图景。

记者在该馆“洛阳唐三彩”展厅看到，新增的50件(组)三彩器物中既有体量硕大的三彩马俑，也有仅手掌大小的三彩卧狗，还有成套的三彩七星盘，进一步凸显了洛阳三彩的文化特色。此外，《河洛文明》基本陈列各展厅均有重要补充：夏商周展厅新增的西周青玉琮、战国玛瑙环；汉魏展厅补充的绿釉灶、绿釉陶壶、龙凤纹铜镜等再现当时生活场景；隋唐展厅新增三彩饮食器具与彩绘人物俑重现盛唐风貌。

“此次展陈调整使各时期文物形成更完整的历史链条，进一步凸显河洛文明发展脉络。”洛阳博物馆相关负责人说，下一步，将为新增文物增加说明信息，并对部分待修复文物加紧清理、修复，待完成保护处理后及时补充至展线，让更多承载历史记忆的文物尽早与公众见面。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）