来洛阳吃啥？官方精选“洛阳味道”十大代表性菜品供您选择

10日上午，第42届中国洛阳牡丹文化节“花YOUNG山水”之“天下黄河洛阳美”主题发布会举行，洛阳市发布“洛阳味道”十大代表性菜品。 10日上午，第42届中国洛阳牡丹文化节“花YOUNG山水”之“天下黄河洛阳美”主题发布会举行，洛阳市发布“洛阳味道”十大代表性菜品。 据介绍，此次发布会“洛阳味道”代表性菜品，分别是：新牡丹燕菜、双椒陆浑大鱼头、栾川土鸡汤、葱烧黄河大鲤鱼、庄子红焖羊排、连汤肉片、焦炸丸子、偃师银条炒虾仁、清炖鱼肉狮子头、伏牛山养生菌皇汤。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君 实习生 施亦格 文/图）