黄河岸边去哪儿玩？洛阳市发布“天下黄河洛阳美”六条旅游精品路线

10日上午，第42届中国洛阳牡丹文化节“花YOUNG山水”之“天下黄河洛阳美”主题发布会举行，发布“天下黄河洛阳美”六条旅游精品路线。 10日上午，第42届中国洛阳牡丹文化节“花YOUNG山水”之“天下黄河洛阳美”主题发布会举行，发布“天下黄河洛阳美”六条旅游精品路线。 此次发布的精品路线，以黄河为脉，以文化为魂，串联起洛阳沿黄区域的生态风光和历史遗存，并同步推出纸质路线图和电子路线图，为游客提供更加便捷的导航和查询服务。 一日游3条精品路线分别是： 路线一：洛阳市区出发—孟津小浪底风景区—鹰嘴山—大河田园—返程 路线二：孟津沿黄一日游(洛阳市区出发—孟津小浪底风景区—西霞院景区—汉光武帝陵—龙马负图寺—返程) 路线三：新安县沿黄一日游(洛阳市区出发—龙潭大峡谷—洛阳华洋生态科技园—千唐志斋—返程) 二日游2条精品路线分别是： 路线一：洛阳市区—孟津小浪底景区—汉光武帝陵—在河之洲·庞巴迪水上运动中心—鹰嘴山TIPPI CAMP露营地—龙潭大峡谷—返程 路线二：洛阳市区—龙潭大峡谷—洛阳华洋生态科技园—孟津小浪底风景区—黄河生态廊—汉光武帝陵—十里香农业观光园、洋丰生态园—返程 三日游1条精品路线是：洛阳市区—孟津小浪底风景区—汉光武帝陵—十里香农业观光园、洋丰生态园—龙马负图寺—鹰嘴山—华洋生态园—黄河神仙湾—千唐志斋—返程（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君 实习生 施亦格 文/图）