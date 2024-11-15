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黄河岸边去哪儿玩？洛阳市发布“天下黄河洛阳美”六条旅游精品路线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.10 10:35
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　　10日上午，第42届中国洛阳牡丹文化节“花YOUNG山水”之“天下黄河洛阳美”主题发布会举行，发布“天下黄河洛阳美”六条旅游精品路线。

　　此次发布的精品路线，以黄河为脉，以文化为魂，串联起洛阳沿黄区域的生态风光和历史遗存，并同步推出纸质路线图和电子路线图，为游客提供更加便捷的导航和查询服务。

　　一日游3条精品路线分别是：

　　路线一：洛阳市区出发—孟津小浪底风景区—鹰嘴山—大河田园—返程

　　路线二：孟津沿黄一日游(洛阳市区出发—孟津小浪底风景区—西霞院景区—汉光武帝陵—龙马负图寺—返程)

　　路线三：新安县沿黄一日游(洛阳市区出发—龙潭大峡谷—洛阳华洋生态科技园—千唐志斋—返程)

　　二日游2条精品路线分别是：

　　路线一：洛阳市区—孟津小浪底景区—汉光武帝陵—在河之洲·庞巴迪水上运动中心—鹰嘴山TIPPI CAMP露营地—龙潭大峡谷—返程

　　路线二：洛阳市区—龙潭大峡谷—洛阳华洋生态科技园—孟津小浪底风景区—黄河生态廊—汉光武帝陵—十里香农业观光园、洋丰生态园—返程

　　三日游1条精品路线是：洛阳市区—孟津小浪底风景区—汉光武帝陵—十里香农业观光园、洋丰生态园—龙马负图寺—鹰嘴山—华洋生态园—黄河神仙湾—千唐志斋—返程（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君 实习生 施亦格 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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