坚持保护利用发展并重 打造“天下黄河洛阳美”城市品牌

昨日，市人大常委会主任李保国带队到孟津区、新安县开展《中华人民共和国黄河保护法》《河南省实施〈中华人民共和国黄河保护法〉办法》等法律法规执法检查。 昨日，市人大常委会主任李保国带队到孟津区、新安县开展《中华人民共和国黄河保护法》《河南省实施〈中华人民共和国黄河保护法〉办法》等法律法规执法检查。 检查组一行先后到孟津区津西村、柳树滩村、大柿树村，新安县王村村等地，实地察看“黄河古都一号旅游公路”沿线土地利用、生态修复及文旅业态培育等情况，现场反馈具体问题，明确整改期限。 李保国强调，实施好黄河保护法，是依法推动黄河流域生态保护和高质量发展的有力保障，是深入推进现代化洛阳建设的实践要求。要提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示精神，严格落实省委、市委决策部署，充分发挥人大职能作用，精准查找问题，监督推动相关部门强化监管、深入研判、及时整改，推动黄河国家战略走深走实。要坚持保护利用发展并重，依法依规开展、因地制宜开发多元业态，联动打造特色黄河精品旅游线路，共同推动黄河流域生态保护和高质量发展。要营造保护黄河的浓厚氛围，强化“七个一”主题活动成果，统筹生态保护与文旅发展，集中展现黄河自然之美、人文之美、味道之美、发展之美，推动“天下黄河洛阳美”成为城市出彩品牌，在聚焦生态河、守护母亲河、建设幸福河上彰显人大新担当新作为。 市人大常委会副主任徐新、杨劭春、李书杰，部分驻洛全国人大代表、省人大代表和市人大代表等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)