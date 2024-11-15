4月11日牡丹花情预报

“疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。”当下，漫步全市各大牡丹观赏园，目之所及，牡丹肆意盛放，花团锦簇、连绵成片，将整个园子装点得如梦似幻。

“疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。”当下，漫步全市各大牡丹观赏园，目之所及，牡丹肆意盛放，花团锦簇、连绵成片，将整个园子装点得如梦似幻。

中国国花园：全园共有约520个品种牡丹开放，主要分布在二乔亭、国花台周边、姚黄阁、唐风隋影广场等。其中：盛开的牡丹品种有青龙卧墨池、桃红飞翠、俊艳红、雨后风光等；初开的牡丹品种有首案红、大藤锦、紫红殿、新岛辉等。园内黄刺玫、樱花、紫荆等竞相绽放。

中国国花园(卷叶红)

隋唐城遗址植物园：全园共有约490个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有赵园粉、赛丽花、冰莹紫玉、紫绒罗汉、黄金翠等；初开的牡丹品种有玉面桃花、奇花异彩、玫瑰红、冰壶献玉、萍实艳等。园内网红牡丹银丝贯顶初开，春柳、绿幕隐玉等绿色系珍品牡丹进入最佳观赏期。菊花桃、紫荆、樱花、海棠、绣球荚蒾等竞相绽放。