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洛阳交警部门设置限时停车位 方便市民游客“临停办事”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.10 18:39
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　　“我查了攻略到龙鳞路喝汤，本来还担心网红街的停车问题，来了后看到有许多限时停车位，很方便，也很人性化。”9日，一名来自西安的游客对洛阳市严管街龙鳞路的限时停车位点赞。

　　涧西区龙鳞路中州路至联盟路段是严管街，但这里有许多汤馆，每天都会吸引很多市民和游客就餐。洛报融媒记者在现场看到，为了方便办事、就餐的市民和游客停车，该路段道路两侧设置了数十个限时停车位。为加快停车流转，防止个别车辆长时间占用，地面有醒目的黄色大字提醒“限停30分钟，超时抓拍”，路边也设置有响应的提示牌，有效提醒驾驶人应严格按照限时要求停放。

　　此前，洛阳网“呼声姐姐”栏目，对网友反映的涧西区太原路联盟路口“车辆违停秒抓拍”的问题进行了报道，获得了很多网友的关注。日前，有网友在洛阳网“百姓呼声”发帖建议，洛阳的严管路段是否可以参照龙鳞路，设置弹性停车位呢？

　　对此，洛阳市公安局在洛阳网“百姓呼声”最新回复：目前交警部门已经协调相关部门在联盟路太原路南道路西侧设置了限时停车位，方便前往洛阳市公安局涧西政务服务大厅办业务的群众临时停车。

　　洛报融媒记者在太原路联盟路至新疆路段看到，道路西侧施划了10余个限时停车位，同样标注有“限停30分钟，超时抓拍”提示。

　　“划了车位很方便，不会担心喝个汤的功夫就收到罚单。希望职能部门能够根据道路及周边情况，增加这样的停车位或者停车场。”采访中，市民和商家对限时停车位带来的便利点赞，也对严管街的停车问题提出了一些建议，希望能够有更多这样的便民举措，既能维护城市良好秩序，又能更加的便民利民。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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