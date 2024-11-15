受理群众举报线索！河南省安委会第三明查暗访组进驻洛阳

9日，按照河南省安全生产委员会统一部署，河南省安委会第三明查暗访组进驻洛阳，将对洛阳市开展为期15天的安全生产明查暗访。 9日，按照河南省安全生产委员会统一部署，河南省安委会第三明查暗访组进驻洛阳，将对洛阳市开展为期15天的安全生产明查暗访。 此次安全生产明查暗访采取“领导+专家”的方式，聚焦危化、消防、煤矿、非煤矿山、燃气、建筑施工、交通运输、工贸、文旅等行业领域以及老年公寓、养老院、福利院等人员密集、疏散困难特殊场所，通过查资质、看现场、问落实等方式完善检查方法，重点检查各地、各有关部门统筹发展和安全责任落实情况、重点行业领域专项治理工作成效、重点工作推进情况、企业主体责任落实情况以及重大事故隐患闭环整改情况等。 期间，明查暗访组以各种方式受理群众反映和职工报告本市辖区内的安全生产隐患线索，接收加强和改进安全生产工作的建议。公众如发现涉嫌存在重大事故隐患或存在安全生产违法行为等，可通过“12350”专线、电话、微信小程序等多种途径举报。截止时间为2025年4月24日。 举报专线：12350 举报受理电话：(0379)60217151(电话受理时间8：00至12：00，14：00至18：00) 举报微信小程序： (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟)