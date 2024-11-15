洛阳围棋国手时越重返世界大赛首战告捷

10日，在广西北海进行的第一届“北海新绎杯”世界围棋公开赛本赛首轮比赛中，洛阳围棋国手时越九段战胜对手，跻身第二轮，时隔4年半，再次在世界大赛中获得胜绩。

10日，在广西北海进行的第一届“北海新绎杯”世界围棋公开赛本赛首轮比赛中，洛阳围棋国手时越九段战胜对手，跻身第二轮，时隔4年半，再次在世界大赛中获得胜绩。

时越上一次在世界大赛中赢棋还是2020年10月，在当年的三星杯世界围棋公开赛中，时越连胜日本的佐田笃史、韩国的崔宰荣，打入八强。在八强赛中，时越遭遇韩国围棋第一人申真谞，遗憾落败。此后，随着新生代棋手的不断冲击，时越鲜有进入世界大赛本赛的机会。去年，时越在围甲联赛中状态颇佳，获得最有价值棋手奖，此次“北海新绎杯”世界围棋公开赛，主办者将两张外卡的其中一张发给时越。

时越首轮对手是中国台北的陈祈睿八段，在去年的三星杯世界围棋公开赛预选赛中，正是陈祈睿爆冷战胜了时越，挡住了时越重返世界大赛的脚步。在10日的比赛中，时越执白棋稳扎稳打，中盘战胜对手，报了去年的一箭之仇。

“北海新绎杯”世界围棋公开赛是中国围棋协会新创办的世界围棋大赛，来自全球64名顶尖棋手参加比赛，赛事总奖金为594万元人民币。比赛于4月10日至20日进行，64强至半决赛的比赛均采用单败淘汰制，决赛采用三盘两胜制。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 涂晓洛)