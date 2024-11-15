洛阳举行“天下黄河洛阳美”主题活动发布会

10日，作为第42届中国洛阳牡丹文化节“花YOUNG山水”板块的一项重要内容，“天下黄河洛阳美”主题活动发布会在洛邑古城举行。

10日，作为第42届中国洛阳牡丹文化节“花YOUNG山水”板块的一项重要内容，“天下黄河洛阳美”主题活动发布会在洛邑古城举行。

“天下黄河洛阳美”主题活动由洛阳市人大常委会、洛阳市委宣传部联合主办，是洛阳深入贯彻落实黄河国家重大战略和黄河保护法的具体实践。该主题活动深入贯彻落实河南省委“四高四争先”部署要求，通过开展执法检查、组织人大代表视察调研、征集文学文化艺术作品等形式，加强协调联动和宣传推动，深入挖掘、统筹打造、宣传展示黄河的生态之美、人文之美、味道之美、发展之美，助力黄河流域生态保护和高质量发展，推动“天下黄河洛阳美”成为城市出彩新名片。

发布会上，洛阳市人大常委会有关负责人介绍了“天下黄河洛阳美”主题活动总体情况，洛阳市直有关单位负责人发布黄河美景短视频、沿黄精品旅游线路、黄河美景图片、“洛阳味道”十大代表性菜品等内容，展现黄河洛阳段的壮丽自然风光、丰富人文景观以及生态保护成果。现场还举办“洛阳味道”美食品鉴、黄河美景摄影作品展等活动，全面展示“天下黄河洛阳美”活动成效。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君 实习生 施亦格 文/图）