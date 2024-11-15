洛阳市发布“天下黄河洛阳美”美景短视频

10日上午，第42届中国洛阳牡丹文化节“花YOUNG山水”之“天下黄河洛阳美”主题发布会举行，发布“天下黄河洛阳美”美景短视频。

10日上午，第42届中国洛阳牡丹文化节“花YOUNG山水”之“天下黄河洛阳美”主题发布会举行，发布“天下黄河洛阳美”美景短视频。

今年，洛阳市人大常委会启动了“天下黄河洛阳美”主题活动，集中展现黄河流域(洛阳段)的壮丽自然风光、丰富人文景观以及显著生态保护成果，同步开展了“天下黄河洛阳美”短视频作品创作征集活动，吸引了全社会的关注和参与创作，全景式展现了新时代黄河流域洛阳段的人文风貌和壮美画卷。

此次发布的系列短视频主要有以下三个视角：

一是大河安澜的生态之美。从“万里黄河孟津蓝”的湿地秘境，到“高峡平湖”小浪底的惊涛排浪；从新安沿黄生态廊道的绿意绵延，到“鸟中熊猫”中华秋沙鸭的水中翩跹起舞。短视频以航拍视角带我们俯瞰母亲河的生态蝶变，见证洛阳坚持“生态优先、绿色发展”的生动实践。

二是文明交融的厚重之美。镜头穿越时空，二里头夏都遗址的华夏第一王朝气象，汉函谷关的丝路驼铃余韵，龙马附图和唐三彩烧制技艺、龙门山色倒映的盛唐风华，还有生生不息的河洛大鼓……这些文化瑰宝串联成黄河文明的璀璨珠链，诉说着“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”的永恒魅力。

三是幸福河畔的奋进之美。黄河岸边田间地头蓬勃生长的孟津贡梨，沿黄公路疾驰而过的物流车队，新兴能源产业涌动的创新浪潮，以及洛阳市民和游客在黄河岸边游玩时幸福洋溢的笑脸……短视频用充满烟火气的镜头语言，谱写着新时代洛阳人“让黄河成为造福人民的幸福河”的奋斗乐章。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君 实习生 施亦格)