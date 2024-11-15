柳絮飞舞，能否增加道路冲洗频次？洛阳市城管局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：天气干燥，柳絮飞舞，环卫部门能否增加道路冲洗频次？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：天气干燥，柳絮飞舞，环卫部门能否增加道路冲洗频次？

市城市管理局回复：我市环卫部门按照《市区道路机械化清扫保洁作业模式》，严格执行一天一冲洗、两机扫、四洒水，重点路段不间断洒水制度。3月15日起，我市中心城区启动夜间冲洗作业模式，每天23:00—5:00利用高压冲洗车、多动能机扫车等多机联合和“人工+机械”的方式，对市区道路、环卫设施和城市家具进行全面冲洗，全力做好环境卫生提升，营造干净、整洁的城市环境。

下一步，中心将持续加强喷雾降尘作业，最大限度减轻扬沙天气对环境空气质量的不利影响。

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