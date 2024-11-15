洛阳迎大风沙尘天气 阵风可达9-10级

今天白天到夜里，洛阳全区多云转阴天，偏南部分地区有阵雨或雷阵雨，大部分地区伴有扬沙或浮尘，偏南风3级转西北风4到5级夜里逐渐增大到6～7级，阵风9～10级，最高气温26～28℃，最低气温7～9℃。
今天白天到夜里，洛阳全区多云转阴天，偏南部分地区有阵雨或雷阵雨，大部分地区伴有扬沙或浮尘，偏南风3级转西北风4到5级夜里逐渐增大到6～7级，阵风9～10级，最高气温26～28℃，最低气温7～9℃。
今天白天到夜里，洛阳全区多云转阴天，偏南部分地区有阵雨或雷阵雨，大部分地区伴有扬沙或浮尘，偏南风3级转西北风4到5级夜里逐渐增大到6～7级，阵风9～10级，最高气温26～28℃，最低气温7～9℃。
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