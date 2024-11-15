99.85%！3月洛阳网“百姓呼声”回复率出炉

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3月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类网帖9905条。
3月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类网帖9905条。其中，投诉类7486条、咨询类1715条、建议类704条；已回复网帖9890条，回复率为99.85%，比2月下降0.02个百分点。
在职能部门方面，网帖涉及政府职能部门42个，其中38个回复率为100%。
在县区政府方面，网帖涉及县区政府15个，其中14个回复率为100%。
在公共服务行业方面，网帖涉及公共服务行业单位36个，其中32个回复率为100%。
此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。3月共抽查“百姓呼声”网帖4000条，抽查结果显示，有5个单位共11条网帖存在敷衍答复情况。其中，洛龙区4条、西工区4条、涧西区1条、洛宁县1条、伊川县1条。
3月“百姓呼声”未及时回复情况
职能部门
洛阳市邮政管理局：网帖总数22条，3条未回复
洛阳市医疗保障局：网帖总数92条，2条未回复
洛阳市发改委：网帖总数38条，1条未回复
回复为0的单位：
洛阳市林业局(网帖总数3条)
县区政府
栾川县：网帖总数192条，1条未回复
公共服务行业
有线电视网络：网帖总数4条，2条未回复
中国电信：网帖总数27条，1条未回复
中国邮政：网帖总数3条，1条未回复
回复为0的单位：
太平洋财产保险公司(网帖总数1条)
（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）