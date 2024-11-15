99.85%！3月洛阳网“百姓呼声”回复率出炉

3月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类网帖9905条。 3月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类网帖9905条。其中，投诉类7486条、咨询类1715条、建议类704条；已回复网帖9890条，回复率为99.85%，比2月下降0.02个百分点。 在职能部门方面，网帖涉及政府职能部门42个，其中38个回复率为100%。 在县区政府方面，网帖涉及县区政府15个，其中14个回复率为100%。 在公共服务行业方面，网帖涉及公共服务行业单位36个，其中32个回复率为100%。 此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。3月共抽查“百姓呼声”网帖4000条，抽查结果显示，有5个单位共11条网帖存在敷衍答复情况。其中，洛龙区4条、西工区4条、涧西区1条、洛宁县1条、伊川县1条。 3月“百姓呼声”未及时回复情况 职能部门 洛阳市邮政管理局：网帖总数22条，3条未回复 洛阳市医疗保障局：网帖总数92条，2条未回复 洛阳市发改委：网帖总数38条，1条未回复 回复为0的单位： 洛阳市林业局(网帖总数3条) 县区政府 栾川县：网帖总数192条，1条未回复 公共服务行业 有线电视网络：网帖总数4条，2条未回复 中国电信：网帖总数27条，1条未回复 中国邮政：网帖总数3条，1条未回复 回复为0的单位： 太平洋财产保险公司(网帖总数1条) （洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）