破解科创企业“幼芽期”融资难题 洛阳首只天使母基金启航

4月10日，洛报融媒记者从洛阳工业控股集团获悉，洛阳市首只天使母基金——总规模10亿元的洛阳市天使投资基金合伙企业(有限合伙)完成工商注册，标志着洛阳市在培育新质生产力、完善科创资本链条方面迈出新的关键步伐。
4月10日，洛报融媒记者从洛阳工业控股集团获悉，洛阳市首只天使母基金——总规模10亿元的洛阳市天使投资基金合伙企业(有限合伙)完成工商注册，标志着洛阳市在培育新质生产力、完善科创资本链条方面迈出新的关键步伐。
4月10日，洛报融媒记者从洛阳工业控股集团获悉，洛阳市首只天使母基金——总规模10亿元的洛阳市天使投资基金合伙企业(有限合伙)完成工商注册，标志着洛阳市在培育新质生产力、完善科创资本链条方面迈出新的关键步伐。
据悉，该基金由洛阳工业控股集团发起、国宏资本管理，首期注资2亿元，以“国有资本+市场运作”模式，瞄准人工智能、新能源、生物制造及低空经济等硬科技赛道。
面对科创企业“实验室到市场”的融资断档难题，今年3月，洛阳市出台的《天使投资基金管理办法》亮出政策大招：设立最高40%亏损容忍的容错机制，破解国资“不敢投早期项目”的困局。
“政策明确，国有资本将优先承担种子期项目的部分风险，吸引社会资本共同孵化技术幼苗。”洛阳师范学院商学院院长张成玉坦言，这相当于给创新失败上了保险，让资本敢当“第一个吃螃蟹的人”。
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