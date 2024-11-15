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中铝洛阳铜加工产销量实现“双增长”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.11 08:29
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　　伴随着新能源汽车产量狂飙突进，今年一季度，中铝洛阳铜加工有限公司以一组亮眼数据回应市场：产销量同比分别提升11.42%、14.18%，实现首季“开门红”。

　　近日，在中铝洛阳铜加工新能源汽车连接器车间，熔铸产线24小时不息运转。“每块电池极柱用铜带厚度公差必须控制在±0.03毫米内。”企业生产运行部负责人手持光谱仪检测样品，身后电子屏跳动着某车企的紧急订单进度。

　　精准落子，锚定产业风口锻造硬核产能。开年以来，面对新能源汽车产量同比激增的市场机遇，企业组建新能源汽车材料突击队，将研发人员派驻主机厂联合攻关，成功突破高强高导铜合金技术瓶颈，推动新能源汽车用铜材订单占比大幅提升。

　　链式攻坚，从单兵作战到生态协同。在企业再生资源分拣中心，智能机械臂正对废铜料进行毫米级分级。据介绍，这些生产旧料经过多次提纯，重新回到产线的金属利用率在90%以上。除了生产废料再利用，企业积极对接供应商开展回收业务，初步构建起“旧料回购—熔铸—深加工”循环体系。

　　从纸上订单到实实在在的经营业绩，生产交付是必经流程。“以前客户催单像打仗，现在我们能精确到小时交付。”企业生产调度中心负责人指着大屏幕上的“作战图”，产供销数据实时联动：销售端需求每增加5%，熔铸炉组即刻启动动态调整；物流系统根据车次密度自动优化排产。这套“在线订单准、客户需求实、过程管控严”的三维管控体系，使产品周转率同比提升近三成，客户满意度几乎百分之百。

　　作为铜基新材料行业龙头企业，中铝洛阳铜加工的“揭榜挂帅”机制更令人瞩目：针对汽车连接器和芯片用铜材卡脖子难题，联合中科院材料所组建攻关小组，突破技术瓶颈成功实现超薄带材量产，填补国内空白。

　　创新活力足，产销更红火。今年一季度，中铝洛阳铜加工高端新合金订单增长18.5%，框架产量增幅更达47.3%，“揭榜挂帅”与“极致经营”双引擎正推动企业抢滩高附加值细分领域“新蓝海”。

　　中铝洛阳铜加工相关负责人表示，将守牢创新引领这个“重中之重”，秉持“极致”理念，强化“硬核竞争力”构建，奋力拼抢“全年红”，持续攀登国内铜基材料行业新高度，为提升洛阳铜基新材料产业链优势地位贡献更多“洛铜力量”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 许利民)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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