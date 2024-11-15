大风！降温！洛阳发布最新天气预报

受南下冷空气影响，预计4月11日至13日我市有一次大风降温天气过程。11日至13日，我市自西北向东南转西北风6到7级，阵风9到10级。11日，偏南部分地区有阵雨、雷阵雨，局地伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气。12日早晨，最低气温高海拔山区2到4度，其他县区7到9度；12日午后，最高气温15到17度；气温较前期下降7到10度，高海拔山区将出现寒潮。

受南下冷空气影响，预计4月11日至13日我市有一次大风降温天气过程。11日至13日，我市自西北向东南转西北风6到7级，阵风9到10级。11日，偏南部分地区有阵雨、雷阵雨，局地伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气。12日早晨，最低气温高海拔山区2到4度，其他县区7到9度；12日午后，最高气温15到17度；气温较前期下降7到10度，高海拔山区将出现寒潮。

具体预报如下：

今天夜里：晴天到多云。

11日(周五)：多云到阴天，西北风4～5级夜里加大至6～7级，阵风9～10级，气温14℃～28℃。

12日(周六)：晴天间多云，西北风6～7级逐渐减小至4～5级，阵风9～10级，气温8℃～16℃。

13日(周日)：晴天间多云，西北风5级左右，阵风8级左右，气温9℃～26℃。

14日(周一)：晴天，西北风3到4级，阵风7级左右，气温14℃～27℃。

15日(周二)：晴天转多云，气温13℃～30℃。

16日(周三)：晴天间多云，气温15℃～32℃。

17日(周四)：晴天到多云，气温16℃～27℃。

影响与建议：

1.当前我市气象干旱开始并将持续发展，建议冬麦区加强田间管理。同时需关注对处于开花期的梨树、桃树等果木的不利影响。

2.风力强，推高森林火险等级。近期我市大部以晴天为主，气温高，空气湿度小，森林火险等级高，各地各部门需加强监测预警，密切关注大风等极端天气的不利影响。

3.需防范大风对交通运输、在建工程、电力输送、设施农业、公众健康等的不利影响。

4.目前正值牡丹赏花主要时段，建议相关园区做好应对大风工作。

因预报存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。⑥