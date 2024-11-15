4月的洛阳，花如海，人如潮，处处洋溢着青春与活力。昨日，在龙门古街，“牡丹市集 花YOUNG绽放”主题活动精彩不断，为游客奉上国色天香的春日狂欢。
4月的洛阳，花如海，人如潮，处处洋溢着青春与活力。昨日，在龙门古街，“牡丹市集 花YOUNG绽放”主题活动精彩不断，为游客奉上国色天香的春日狂欢。
4月的洛阳，花如海，人如潮，处处洋溢着青春与活力。昨日，在龙门古街，“牡丹市集 花YOUNG绽放”主题活动精彩不断，为游客奉上国色天香的春日狂欢。
“开‘吉’啦——”上午10时，龙门古街开“吉”仪式现场，一阵清脆的锣声过后，头戴乌纱、身披皂袍的文官隆重登场，宣读迎宾圣旨。随后，几名紫衣仙女手持春幡，翩翩起舞，带领游客一起揭开牡丹市集的序章。
在龙门古街上，30余个展示摊位和近百个古街摊位共同组成了牡丹市集，涵盖非遗手作、牡丹衍生品、牡丹美食等类别。在这里，游客可亲手绘制牡丹团扇、制作牡丹香包、品味牡丹酥饼，感受洛阳的牡丹文化；或与小店的主理人面对面对话，探讨艺术理念、手作工艺，在市集中进行牡丹文化交流。
“客人您好，请问您从哪里来……”在市集上，随处可见NPC与游客互动的场景：游客只要朗诵与龙门有关的诗句，或回答与洛阳有关的历史问题，就会收获一份意外惊喜。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605