4月的洛阳，花如海，人如潮，处处洋溢着青春与活力。昨日，在龙门古街，“牡丹市集 花YOUNG绽放”主题活动精彩不断，为游客奉上国色天香的春日狂欢。

4月的洛阳，花如海，人如潮，处处洋溢着青春与活力。昨日，在龙门古街，“牡丹市集 花YOUNG绽放”主题活动精彩不断，为游客奉上国色天香的春日狂欢。

“开‘吉’啦——”上午10时，龙门古街开“吉”仪式现场，一阵清脆的锣声过后，头戴乌纱、身披皂袍的文官隆重登场，宣读迎宾圣旨。随后，几名紫衣仙女手持春幡，翩翩起舞，带领游客一起揭开牡丹市集的序章。

在龙门古街上，30余个展示摊位和近百个古街摊位共同组成了牡丹市集，涵盖非遗手作、牡丹衍生品、牡丹美食等类别。在这里，游客可亲手绘制牡丹团扇、制作牡丹香包、品味牡丹酥饼，感受洛阳的牡丹文化；或与小店的主理人面对面对话，探讨艺术理念、手作工艺，在市集中进行牡丹文化交流。

“客人您好，请问您从哪里来……”在市集上，随处可见NPC与游客互动的场景：游客只要朗诵与龙门有关的诗句，或回答与洛阳有关的历史问题，就会收获一份意外惊喜。