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洛阳曝光2025年第一季度重大劳动保障违法行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.10 16:11
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　　近日，洛阳市人社局公布2025年第一季度重大劳动保障违法行为，两家建设工程公司因拖欠劳动报酬被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

　　定期向社会公布重大欠薪违法案件及拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，是人社部门贯彻落实相关规定，加大对重大劳动保障违法行为惩戒力度，强化社会舆论监督作用，督促用人单位自觉遵守劳动保障法律法规，维护劳动者合法权益的有力举措。

　　洛阳久匠装饰工程设计有限公司拖欠劳动报酬案

　　违法主体：洛阳久匠装饰工程设计有限公司

　　地址：洛阳市老城区中州中路72号天心文化产业园7号厂房内

　　违法事实：2025年2月8日，洛阳市孟津区人社局接到投诉，反映洛阳久匠装饰工程设计有限公司存在拖欠劳动报酬问题。经查，该单位拖欠114名劳动者2024年10月至2025年1月劳动报酬127.4782万元。

　　2025年2月24日，孟津区人社局依法向该单位作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。3月17日，孟津区人社局依法向该单位作出《劳动保障监察行政处理决定书》《劳动保障监察行政处罚决定书》，该单位逾期未履行。孟津区人社局依法将洛阳久匠装饰工程设计有限公司列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

　　洛阳鼎立建设集团有限公司拖欠劳动报酬案

　　违法主体：洛阳鼎立建设集团有限公司

　　地址：洛阳市西工区九都路*号春蕾大厦*室

　　2024年12月23日，洛阳市涧西区人社局接到投诉，反映洛阳鼎立建设集团有限公司存在拖欠劳动报酬问题。经查，该单位拖欠15名劳动者2024年1月至12月劳动报酬38.8万元，该单位拒不提供书面材料，造成严重不良社会影响。

　　2025年1月9日，涧西区人社局依法向该单位作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该单位逾期未履行。2月7日，涧西区人社局依法向该单位作出《劳动保障监察行政处理决定书》《劳动保障监察行政处罚决定书》，该单位逾期未履行。涧西区人社局依法将洛阳鼎立建设集团有限公司列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 汪嘉伟）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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