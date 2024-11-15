国家级河洛文化生态保护实验区2025牡丹文化交流展示活动举行

昨日，国家级河洛文化生态保护实验区2025牡丹文化交流展示活动在我市举行。 昨日，国家级河洛文化生态保护实验区2025牡丹文化交流展示活动在我市举行。 本次活动由河洛文化生态保护发展中心、市林业局牡丹办主办，坚持以花为媒，搭建交流合作平台，加强牡丹文化交流，助推国家级河洛文化生态保护实验区建设。从牡丹文创产品到牡丹深加工产品等，近年来，我市深层次挖掘牡丹文化内涵，聚焦牡丹产业新产品新业态，加速推动牡丹“入馔”“入饮”“入妆”，推动牡丹开出“新花样”，着力打造牡丹产业集群。 本次活动包括牡丹文化保护与发展分享会、牡丹文化专题展、牡丹文化非遗展演、牡丹文化市集等内容，邀请了国内牡丹领域的专家学者、牡丹文创领域企业代表等，重点围绕牡丹文化知识产权保护、牡丹文创产品开发、牡丹产业发展等方面进行了交流，助力我市进一步做大做优做强牡丹产业，擦亮洛阳牡丹文化节“金名片”。活动期间，嘉宾们还走进国家牡丹园，了解牡丹种植与新品种研发等相关情况，观看牡丹文化非遗展演、参观牡丹文化市集等。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 孙鹏飞)