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全市进一步全面深化改革工作推进会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.11 08:18
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　　昨日，我市召开进一步全面深化改革工作推进会议，深入贯彻中央、省委、市委关于进一步全面深化改革的部署要求，安排部署下一步工作。市委常委、秘书长王军出席会议并讲话。

　　会议通报了《市委全面深化改革委员会2025年工作要点》《洛阳市2025年度重点改革事项》，市发展改革委、市科技局、市政府国资委、宜阳县、栾川县、洛龙区作了典型发言。

　　王军强调，要把握大局大势，深刻认识全面深化改革是加快推进现代化洛阳建设的“关键一招”，真正把改革作为分内之事，切实增强推进改革的责任感紧迫感，形成改革工作合力，确保各项改革任务落到实处。要坚持问题导向，聚焦制约洛阳发展的突出瓶颈问题，认真谋划实施一批“小切口”改革事项，抓好关系洛阳发展全局的重点改革任务，真正以改革激活力、强动能、促发展。要坚持“法无禁止即可为”，坚持以系统观念抓改革，更加注重在操作层面深度研究工作，善于学习借鉴外地先进经验，及时发现推广基层经验做法，深入挖掘自身潜在优势，以更大力度推进改革，努力以改革的主动赢得发展的主动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 吴静)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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