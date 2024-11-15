10日，2025牡丹文化交流展示活动在洛阳举行。 10日，2025牡丹文化交流展示活动在洛阳举行。 本次活动由洛阳市林业局、河洛文化生态保护发展中心主办，坚持以花为媒，搭建交流合作平台，深入挖掘牡丹文化内涵，拉长牡丹产业链条，助推牡丹产业高质量发展。从牡丹文创产品到牡丹深加工产品等，近年来，洛阳持续挖掘牡丹文化内涵，聚焦牡丹产业新产品新业态，加速推动牡丹“入馔”“入饮”“入妆”，推动牡丹开出“新花样”，着力打造牡丹产业集群。 本次活动邀请了国内牡丹领域专家学者、牡丹文创领域企业代表等，围绕牡丹产业发展、牡丹科研技术、牡丹产品研究等进行交流探讨，助力洛阳进一步做大做优做强牡丹产业，擦亮牡丹“金名片”。活动期间，嘉宾们还走进国家牡丹园，了解牡丹种植与新品种研发等相关情况，观看牡丹文化非遗展演活动等。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华/文 李卫超/图）