洛阳二里头夏都遗址博物馆数字馆试运行　不少观众慕名而来

当博物馆里用上高科技，会带来怎样的奇妙体验？近日，二里头夏都遗址博物馆数字馆投入试运行，不少观众慕名而来，在一个个兼具科技性、人文性的互动场景中穿越到数千年前，触摸“最早的中国”。

数字化互动体验 （资料图片）

当博物馆里用上高科技，会带来怎样的奇妙体验？近日，二里头夏都遗址博物馆数字馆投入试运行，不少观众慕名而来，在一个个兼具科技性、人文性的互动场景中穿越到数千年前，触摸“最早的中国”。究竟实地感受如何，记者邀请到几位有代表性的观众，咱们一起听他们说一说——

沉浸式三维影像空间，令人恍若“身临夏都”

感受者：二里头夏都遗址博物馆讲解员 孙晨娇

作为博物馆的讲解员，我有幸成为二里头夏都遗址博物馆数字馆的首批体验观众。虽然参观前已经做好了被震撼的心理准备，但参观时还是被它“惊艳”到了。

数字馆位于该博物馆二楼，主题为“‘最早中国’探寻之旅”。馆内设“最早中国”“赫赫夏都”“敬天法地”“王室巧作”“探秘未知”五大篇章，分序厅、A厅、B厅三个展厅。

走进序厅，巨大的三折幕以强烈的感官冲击力，将我带到了3800多年前。这里是“最早中国”的展示区，在充满科技感的三维特效中，二里头遗址诸多的“中国之最”一一显现：最早的城市干道网、最早的宫城、最早的中轴线布局宫殿建筑群、最早的青铜礼乐器群、最早的青铜器铸造作坊、最早的绿松石器制造作坊、最早的青铜近战兵器、被誉为“华夏第一龙”的绿松石龙形器……

带着被序厅激发出的好奇心，我迫不及待进入了位于A厅的“赫赫夏都”展示区。在这里，天花板、地板和中间的四面屏幕融为一体，37台投影机打造出了一个沉浸式的三维影像空间。夏王朝的“国之大事”在我们眼前逐个上演，征战时的恢宏气势、夏王车辇仪仗的盛大威武、王室仪典的气派不凡等场景，令人恍若“身临夏都”。

技术革新推动传统文化传播。不断发展的新媒体技术能够搭建数字场景来激活历史，和观众产生互动，给观众带来更难忘的、引人思考的沉浸式体验，希望大家都能到现场来看看！

互动式场景体验，带观众走进人文历史

感受者：西安某研学机构领队 李魏

二里头夏都遗址博物馆是我们新增的研学地，去年暑假期间很受欢迎。看到数字馆试运行的公告，我当即从西安赶了过来。

对孩子们来说，相比“边走边看”的传统参观形式，运用丰富科技手段的互动式场景体验更能激发大家的学习热情。在二里头夏都遗址博物馆数字馆，“敬天法地”“王室巧作”“探秘未知”等篇章就非常符合研学团队的需求。

在位于B厅的“敬天法地”体验剧场内，我们不仅可以看到夏王朝先民求雨的数字模拟影像，还能切身感受到风和雨，孩子们看到一定会觉得神奇！工作人员介绍，为了达到逼真的体验效果，剧场上方安装了风机、雨机、闪电机等特效装置配合演出。

在“王室巧作”展示区，大家还有不少动手的机会。通过手势感应互动装置，我也尝试了一把青铜器、绿松石器的制作过程，挺好玩儿！“探秘未知”展示区也有“黑科技”，只要轻轻触碰墙面水流中的文物影像，L型的流水地幕就会播放关于二里头兽面纹、陶片刻符等的视频。

博物馆数字化发展趋势锐不可当，期待借助更多科技的力量，让观众进入“真实的人文历史场景”，真切体会历史的变迁、文化的发展。

现实与虚拟结合，不到现场也可漫游夏都

感受者：郑州文史爱好者 周新笠

除了二里头夏都遗址博物馆数字馆，二里头考古遗址公园新上线的遗址区VR项目也挺不错。我已经把体验二维码发送给了亲友，大家只要扫一扫二维码，即便不在现场、未戴VR眼镜，也可借助数字技术，透过屏幕全景漫游夏都。

进入体验场景后，从手机屏幕中可以看到遗址全景，仿佛从高空往下看，远处的山、近处的树尽收眼底。按照屏幕上的提示，可选择宫殿正门、庭院、宫殿左侧、宫殿右侧、作坊等场景逐一浏览。以宫殿在建场景为例，进入其中，可以看到建造者们各司其职，正全力工作；进入宫殿内部，陈设有铜爵、玉圭等礼器，点击这些器物还会弹出简单介绍。有趣的是，场景中的天空与二里头遗址的实时天空是保持一致的，也就是说，大家在手机中看到的天空就是此时此刻二里头遗址上空的模样。

新技术的应用为文物的展出提供一个无限的、安全的网络空间。在这个虚拟空间里，文物、遗址可以被随意观看，全听观众的“号令”。这样的体验，不仅让观众们更亲近我们的传统文化，也为历史文化遗产的传承发展提供了更多的可能。（记者 智慧 通讯员 白雪）