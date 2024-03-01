省委巡视上下联动专项巡察公布“问题清单”

按照省委第一巡视组要求和市委工作安排，市委巡察组自3月29日起围绕生态环境保护污染治理，对市生态环境局开展专项巡察，同时延伸了解至市发改委等12个单位；围绕市管企业巡察整改，对市国资委、洛阳国晟集团、洛阳国宏集团、洛阳文旅集团、洛阳轨道集团、洛阳公交集团等6个单位(企业)开展巡察“回头看”。4月25日，市委巡察组向被巡察单位反馈巡察意见。

按照省委第一巡视组要求和市委工作安排，市委巡察组自3月29日起围绕生态环境保护污染治理，对市生态环境局开展专项巡察，同时延伸了解至市发改委等12个单位；围绕市管企业巡察整改，对市国资委、洛阳国晟集团、洛阳国宏集团、洛阳文旅集团、洛阳轨道集团、洛阳公交集团等6个单位(企业)开展巡察“回头看”。4月25日，市委巡察组向被巡察单位反馈巡察意见。

专项巡察生态环境保护污染治理工作发现的主要问题：市生态环境局发挥牵头抓总、统筹调度作用有欠缺，相关部门生态环境保护责任扛得不牢、主动履职不够，合力打好污染防治攻坚战有差距；水资源综合利用和水环境基础设施建设还有短板，生态环境敏感区保护还需加强，落实环保督察整改长效机制不够，一些生态环境隐患亟须解决。

市生态环境局党组书记、局长吴劲松表示，对巡察反馈问题诚恳接受、照单全收，坚决扛起生态环境保护牵头抓总的政治责任，以整改工作的实际成效推动洛阳生态环境保护工作取得新进展。

对市管企业巡察“回头看”发现的主要问题：市国资委和市管企业履行巡察整改责任仍有差距，部分问题整改质量不高；市国资委统筹指导不到位，市管企业落实市委改革重组要求推进迟缓，内部整合、压缩层级仍有差距；布局培育新质生产力、风口产业力度不大，运营能力不强、造血功能不足、盈利点单一问题尚未根本破解，债务负担依然较重；重点岗位廉洁风险依然存在。

市国资委党委书记、主任易勋表示，对巡察反馈问题诚恳接受、照单全收，坚决扛牢整改主体责任，不回避、不护短、不拖延，以实实在在的整改成效，向市委交出一份合格答卷。

市委巡察组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转市纪委监委等有关方面处理。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 徐云峰)