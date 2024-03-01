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学习运用“千万工程”经验 洛阳乡村蝶变日争新
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.13 08:08

汝阳三屯“稻田小镇”油菜花节

　　春夏之交，河洛乡村满眼新景：忙碌的耕作、宜居的新貌、幸福的喜悦，勾勒出一幅“业兴、村美、人和、共富”的新时代“富春山居图”。

　　多彩田园，映照初心。乡村振兴，可感可触。

　　踏上新征程，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，学习运用“千万工程”经验，洛阳坚持富民导向，深入实施乡村振兴“151”工作举措，突出抓好“4+2”重点工作，选准小切口、做好大文章，一体提升乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平，美丽乡村呈现万千气象，父老乡亲生活蒸蒸日上。

　　产业兴旺：特色彰显强村富民

　　农业农村工作，说一千、道一万，增加农民收入是关键。回眸乡村振兴实践，富民成为一种工作导向、一种思维理念，根植于“三农”发展全局。

　　2023年，全市农村居民人均可支配收入19734元，同比增长7.8%，跑赢了全国全省平均水平。

　　一家一户的小账本，牵动着乡亲们的幸福期许，也蕴含着“全心全意为人民谋福利”的初心使命。

　　——增收的动能，来自特色农业的提质增效。

　　在洛宁，25万亩苹果树枝繁叶茂，矮砧密植、智慧管理等新技术的推广，让“小苹果”挑起了“金扁担”；在伊川，乡村振兴示范区全域流转土地、对接龙头企业，大农业格局呼之欲出；在新安，“麦椒芝麻豆”轮作套种，亩均效益突破万元；在嵩县，连翘、丹参、柴胡等中药材开出“六朵金花”，“中原药谷”建设风生水起……

　　两年多来，各地聚焦做好“土特产”文章，一手抓土地流转、结构调整，一手抓三产融合、多元经营，建好产业平台载体，完善利益联结机制，绿色杂粮、肉牛奶牛、中药材、食用菌等4条特色农业产业链做大了规模、做强了品牌。

　　——增收的动能，来自农民培训的赋能助力。

　　一技在手，吃穿不愁。聚焦提升群众工资性收入，各地强化与用工企业、劳务机构合作，完成“订单式”培训32.67万人，高素质农民队伍不断壮大。

　　——增收的动能，来自农村金融的源头活水。

　　聚焦破解产业发展融资难题，全市把农村金融作为保障性举措，构建农村信用体系，完善风险补偿机制，推出“惠农e贷”金融产品，全域涉农贷款余额达2287亿元。

　　以特色农业增加经营性收入，以技能培训增加工资性收入，以“三变”改革增加财产性收入，以金融赋能破解资金难题……乡村产业正加快实现全链条升级，农民增收的渠道正越来越宽。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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