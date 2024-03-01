健康义诊进社区 便民服务暖人心

量血压、测血糖、测视力……昨日，老城区道北路街道道北社区竹林新村小区开展居民健康义诊志愿服务活动。

量血压、测血糖、测视力……昨日，老城区道北路街道道北社区竹林新村小区开展居民健康义诊志愿服务活动。

在活动现场，前来参加体检的居民络绎不绝。医务人员为居民进行各类检查，并为慢性病患者给出用药建议，指导居民养成健康生活方式和习惯；志愿者现场发放夏日疾控预防小常识、健康生活理念等宣传手册，引导群众树立“有病早治，无病早防”的科学健康理念。此外，志愿者还在现场讲解诈骗的常见套路，增强居民防诈“免疫力”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘新合 摄影报道）